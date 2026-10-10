Barış Alper Yılmaz'a taraftardan özel destek

Galatasaray taraftarı, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a büyük destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünleri dolaşarak galibiyeti kutladı. Kuzey kale arkasındaki bir grup taraftar, oyuncular içeri girdikten sonra Barış Alper YIlmaz'ı tribüne çağırdı.
Israrla bulukdukları yeri boşaltmayan taraftarların tezahüratları üzerine Barış yeniden sahaya çıktı. Milli futbolcu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladıktan sonra soyunma odasına döndü.
Israrla bulukdukları yeri boşaltmayan taraftarların tezahüratları üzerine Barış yeniden sahaya çıktı. Milli futbolcu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladıktan sonra soyunma odasına döndü.