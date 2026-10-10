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Barış Alper Yılmaz'a taraftardan özel destek

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'a Kasımpaşa maçında özel destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'a taraftardan özel destek
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Galatasaray taraftarı, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a büyük destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünleri dolaşarak galibiyeti kutladı. Kuzey kale arkasındaki bir grup taraftar, oyuncular içeri girdikten sonra Barış Alper YIlmaz'ı tribüne çağırdı.

Israrla bulukdukları yeri boşaltmayan taraftarların tezahüratları üzerine Barış yeniden sahaya çıktı. Milli futbolcu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladıktan sonra soyunma odasına döndü.

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