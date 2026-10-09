Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
CANLI
45'
B. Dortmund
0
Werder Bremen
0
CANLI
15'
Malaga
0
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
31'
Lens
0
Lyon
0

Milliler avantajı son anda kaybetti!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final ilk maçında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 21:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milliler avantajı son anda kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda 122. maçına çıkan Didem Karagenç ve 101. kez milli formayı terleten kaptan Ebru Topçu'ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatıra forması hediye edildi.

Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda da Selen Altunkulak kaydetti.

Turda rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Laura Koskinen (Finlandiya)

Türkiye: Gamze Yaman, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 75 Fatma Şakar), Cansu Kaya, Melike Pekel (Dk. 64 Tuana Keles), Ebru Topçu, Selen Altunkulak (Dk. 86 Vildan Kardeşler), Busem Şeker, Kader Hançar (Dk. 76 Ece Türkoğlu)

Slovenya: Pasar, Krizaj, Conc, Golob, Testen, Javoric (Dk. 77 Kastelec), Prasnikar, Korosec, Zver, Mihelic, Kajzba

Goller: Dk. 18 Kader Hançar (penaltıdan), Dk. 25 ve Dk. 75 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 62 ve Dk. 90+3 Kajzba, Dk. 81 Kastelec (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 17 Golob, Dk. 43 Javoric (Slovenya), Dk. 41 İlayda Civelek, Dk. 51 Meryem Küçükbirinci, Dk. 83 Cansu Kaya (Türkiye)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.