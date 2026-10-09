Stephen Curry, son sözleşmesinde yaklaşık 20 milyon dolarlık indirim kabul etmesinin ardından önceliğinin en yüksek maaşı almak değil, Golden State Warriors'taki kariyerini istediği şekilde tamamlamak olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son anlaşmasında alabileceği tutardan yaklaşık 20 milyon dolar daha azını kabul eden Curry, maddi açıdan bulunduğu noktadan memnun olduğunu belirtti.
NBA kariyerinde ilk olarak dört yıllık, 12,7 milyon dolarlık çaylak sözleşmesine imza atan tecrübeli oyun kurucu, bugüne kadar toplam altı sözleşme yaptı.
Henüz ödenmemiş maaşları da dahil edildiğinde Curry'nin NBA sözleşmelerinden elde edeceği toplam kazancın yaklaşık 650 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Kariyeri boyunca oyuncu maaşlarının ve kulüplerin değerlerinin büyük ölçüde arttığına dikkat çeken Curry, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen NBA'in gerçek dünyadan ne kadar uzak bir yer olduğunu fark ediyorum. Konuştuğumuz rakamların farkında olmak ve bunlar için şükretmek gerekiyor. Takımların değerleri, maaş sınırı, maksimum sözleşme tutarları ve diğer her şey... Dönüp dört yıllığına 44 milyon dolarlık sözleşmeyi imzaladığım günleri düşünüyorum."
Curry, sözleşme kararlarını yalnızca mümkün olan en yüksek maaşı almak üzerine kurmadığını, ailesiyle birlikte uzun vadeli önceliklerini değerlendirdiğini de vurguladı:
"Elinizdeki bilgilere ve doğru olduğunu düşündüğünüz şeye göre bir sözleşme imzalarsınız. Ayesha, ailem, hepimiz önümde ne olduğunu anlama konusunda aynı noktadayız. Kontrol edebileceğim şeyler iyi basketbol oynamak, Golden State Warriors'ta kalmak ve bu hikâyeyi doğru şekilde bitirmeye çalışmak."
NBA kariyerinde ilk olarak dört yıllık, 12,7 milyon dolarlık çaylak sözleşmesine imza atan tecrübeli oyun kurucu, bugüne kadar toplam altı sözleşme yaptı.
Henüz ödenmemiş maaşları da dahil edildiğinde Curry'nin NBA sözleşmelerinden elde edeceği toplam kazancın yaklaşık 650 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Kariyeri boyunca oyuncu maaşlarının ve kulüplerin değerlerinin büyük ölçüde arttığına dikkat çeken Curry, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen NBA'in gerçek dünyadan ne kadar uzak bir yer olduğunu fark ediyorum. Konuştuğumuz rakamların farkında olmak ve bunlar için şükretmek gerekiyor. Takımların değerleri, maaş sınırı, maksimum sözleşme tutarları ve diğer her şey... Dönüp dört yıllığına 44 milyon dolarlık sözleşmeyi imzaladığım günleri düşünüyorum."
Curry, sözleşme kararlarını yalnızca mümkün olan en yüksek maaşı almak üzerine kurmadığını, ailesiyle birlikte uzun vadeli önceliklerini değerlendirdiğini de vurguladı:
"Elinizdeki bilgilere ve doğru olduğunu düşündüğünüz şeye göre bir sözleşme imzalarsınız. Ayesha, ailem, hepimiz önümde ne olduğunu anlama konusunda aynı noktadayız. Kontrol edebileceğim şeyler iyi basketbol oynamak, Golden State Warriors'ta kalmak ve bu hikâyeyi doğru şekilde bitirmeye çalışmak."