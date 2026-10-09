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TFF'de kader zirvesi başladı!

TFF Yönetim Kurulu, 14.00'te başlayan toplantıda olağanüstü kongre, MHK başkanlığı ve Vincenzo Montella'nın geleceğini masaya yatırıyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da toplantı öncesi açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 14:03
Haber: Sporx.com
TFF'de kader zirvesi başladı!
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Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere 14.00'te toplandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMA

İbrahim Hacıosmanoğlu, 14.00'teki toplantı öncesi Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, istifa sorusuna "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" cevabını verdi.

ÜÇ KRİTİK BAŞLIK MASADA

Toplantıda MHK başkanlığındaki son durum, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve TFF'de seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği ele alınıyor.

HAKEMLER SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de cezaevine gönderilmişti.

YÖNETİMDE SEÇİM AYRILIĞI

TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.  

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