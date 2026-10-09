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Samsunspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor

Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin ilk 6 haftasında birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 7. haftaya averajla 16. sırada girdi.

Karadeniz ekibi, sahasında Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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