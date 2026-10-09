Samsunspor, Trabzonspor karşısında çıkış arıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin ilk 6 haftasında birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 7. haftaya averajla 16. sırada girdi.
Karadeniz ekibi, sahasında Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Ligin ilk 6 haftasında birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 7. haftaya averajla 16. sırada girdi.
Karadeniz ekibi, sahasında Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.