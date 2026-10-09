Galatasaray'da kritik gün: İbra oylaması yapılacak

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.
Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.