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Galatasaray'da kritik gün: İbra oylaması yapılacak

Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak ve yönetim ile denetim kurulları ayrı ayrı ibra oylamasına sunulacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik gün: İbra oylaması yapılacak
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Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

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