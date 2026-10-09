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Okan Buruk: "Biz zoru severiz"

Galatasaray'da Okan Buruk zorlu fikstür öncesi takımla yaptığı toplantıda "Biz zoru severiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, 30 günde oynanacak 8 maçlık maratonda oyuncularına güvendiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 11:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Biz zoru severiz'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli hoca, oyuncularına güven mesajı verdi. Buruk, "Zorlu bir maratona başlıyoruz. Sizlere güveniyorum. Bu zorlu maratonun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOK YOĞUN FİKSTÜR

Sarı-Kırmızılılar, önündeki 30 günde 8 maça çıkacak. Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Daha sonra Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları oynanacak. Ekim ayının en kritik sınavı ise Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi olacak. Cimbom, ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak.

BU SÜRECE HAZIRIZ

Kasım ayında ise Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını oynanacak. Yoğun fikstür öncesi oyuncularına motive eden Okan Buruk, zorlu sürece hazır olduklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcının mesajı net: "Biz zoru severiz."

Buruk, oyuncularından bu süreçte mücadele gücünü ve takım ruhunu en üst seviyede tutmalarını istedi.  

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