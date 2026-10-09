Okan Buruk: 'Biz zoru severiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli hoca, oyuncularına güven mesajı verdi. Buruk, "Zorlu bir maratona başlıyoruz. Sizlere güveniyorum. Bu zorlu maratonun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇOK YOĞUN FİKSTÜR
Sarı-Kırmızılılar, önündeki 30 günde 8 maça çıkacak. Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Daha sonra Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları oynanacak. Ekim ayının en kritik sınavı ise Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi olacak. Cimbom, ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak.
BU SÜRECE HAZIRIZ
Kasım ayında ise Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını oynanacak. Yoğun fikstür öncesi oyuncularına motive eden Okan Buruk, zorlu sürece hazır olduklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcının mesajı net: "Biz zoru severiz."
Buruk, oyuncularından bu süreçte mücadele gücünü ve takım ruhunu en üst seviyede tutmalarını istedi.
ÇOK YOĞUN FİKSTÜR
Sarı-Kırmızılılar, önündeki 30 günde 8 maça çıkacak. Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Daha sonra Gençlerbirliği ve Lille deplasmanları oynanacak. Ekim ayının en kritik sınavı ise Rams Park'taki Fenerbahçe derbisi olacak. Cimbom, ardından Konyaspor deplasmanına çıkacak.
BU SÜRECE HAZIRIZ
Kasım ayında ise Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını oynanacak. Yoğun fikstür öncesi oyuncularına motive eden Okan Buruk, zorlu sürece hazır olduklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcının mesajı net: "Biz zoru severiz."
Buruk, oyuncularından bu süreçte mücadele gücünü ve takım ruhunu en üst seviyede tutmalarını istedi.