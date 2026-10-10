Dursun Özbek, Aleksander Ceferin ile görüşmesini anlattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa'da önemli bir konuma ulaştığını belirterek UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, kulübün tesis ve takım yatırımlarını takdir ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan Özbek, geçen hafta katıldığı Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında yayın gelirlerinin Avrupa kulüpleri açısından önemini başkanlar düzeyinde değerlendirdiklerini aktardı.
"GELDİĞİMİZ NOKTAYLA HEPİMİZİN GURUR DUYMASI LAZIM"
Geçen günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştüğünü dile getiren Özbek, "Yayın gelirinin Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirdim. Yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Bu toplantı sırasında UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi, Galatasaray'a son dönemde futbola hem tesis hem de takım kurma konusunda yaptığımız yatırımlardan dolayı teşekkür ederek bunu çok önemli bulduğunu söyledi. Avrupa Kulüpler Birliğinin 136 üyesinin oyuyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh, Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım." şeklinde görüş belirtti.
"GELDİĞİMİZ NOKTAYLA HEPİMİZİN GURUR DUYMASI LAZIM"
Geçen günlerde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştüğünü dile getiren Özbek, "Yayın gelirinin Avrupa kulüpleri için ne kadar önemli olduğunu geçen hafta katıldığım Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında başkanlar düzeyinde değerlendirdim. Yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Bu toplantı sırasında UEFA Başkanı Ceferin ile görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi, Galatasaray'a son dönemde futbola hem tesis hem de takım kurma konusunda yaptığımız yatırımlardan dolayı teşekkür ederek bunu çok önemli bulduğunu söyledi. Avrupa Kulüpler Birliğinin 136 üyesinin oyuyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh, Galatasaray markasının Avrupa'da ne kadar önemli ve değer verilen bir konuma geldiğini gösteriyor. Geldiğimiz noktayla hepimizin gurur duyması lazım." şeklinde görüş belirtti.