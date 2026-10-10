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Beşiktaş ile Kocaelispor, 43. randevuda

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş ile Kocaelispor, 43. randevuda
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Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 11 Ekim Pazar günü 43. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.

Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

- Kocaelispor'un son galibiyeti 1999'da

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

- Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

- Ligde 12 maçtır rakibine kaybetmiyor

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1999-2000 Beşiktaş-Kocaelispor 1-0
1999-2000 Kocaelispor-Beşiktaş 1-2
2000-2001 Beşiktaş-Kocaelispor 3-2
2000-2001 Kocaelispor-Beşiktaş 1-1
2001-2002 Beşiktaş-Kocaelispor 4-2
2001-2002 Kocaelispor-Beşiktaş 0-2
2002-2003 Beşiktaş-Kocaelispor 2-1
2002-2003 Kocaelispor-Beşiktaş 0-5
2008-2009 Beşiktaş-Kocaelispor 5-2
2008-2009 Kocaelispor-Beşiktaş 1-3
2025-2026 Beşiktaş-Kocaelispor 3-1
2025-2026 Kocaelispor-Beşiktaş 0-1
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