Ismaila Sarr ile yeni sözleşme yakın!

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, takımın önemli isimlerinden Ismaila Sarr ile ilgili konuştu.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sage, 28 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini ve görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi.
Pierre Sage, "Henüz yeni sözleşme imzalanmadı, görüşmeler devam ediyor. İşler iyi yönde ilerliyor." diye konuştu.
GALATASARAY VE LIVERPOOL
Ismaila Sarr ile geride kalan yaz transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Liverpool da ilgilenmiş ancak Crystal Palace transfere izin vermemişti. Sarr, bu gelişmelerin ardından sakatlığıyla birlikte bu sezon yalnızca 2 maçta süre bulabildi.
SARR'IN SON DURUMU
Ismaila Sarr'ın bu durumuyla ilgili konuşan Pierre Sage, "Bu tür durumlar oyuncular için zordur ve biz de bunu geniş perspektiften değerlendirmeliyiz. Artık yüzde yüz bizimle birlikte. Kulüp, onu uzun süre takımda tutmak istediğimizi gösterdi. O da bunu anladı, mesajımızı aldı ve işler değişti. Bu hafta antrenmanlarda gerçekten iyiydi. Bu, bizim için sezon başından beri geçirdiği en iyi haftaydı ve bence onu daha iyi bir oyuncu haline getireceğiz." diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Ismaila Sarr'ın, kulübü Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sage, 28 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini ve görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi.
Pierre Sage, "Henüz yeni sözleşme imzalanmadı, görüşmeler devam ediyor. İşler iyi yönde ilerliyor." diye konuştu.
GALATASARAY VE LIVERPOOL
Ismaila Sarr ile geride kalan yaz transfer döneminde Galatasaray ile birlikte Liverpool da ilgilenmiş ancak Crystal Palace transfere izin vermemişti. Sarr, bu gelişmelerin ardından sakatlığıyla birlikte bu sezon yalnızca 2 maçta süre bulabildi.
SARR'IN SON DURUMU
Ismaila Sarr'ın bu durumuyla ilgili konuşan Pierre Sage, "Bu tür durumlar oyuncular için zordur ve biz de bunu geniş perspektiften değerlendirmeliyiz. Artık yüzde yüz bizimle birlikte. Kulüp, onu uzun süre takımda tutmak istediğimizi gösterdi. O da bunu anladı, mesajımızı aldı ve işler değişti. Bu hafta antrenmanlarda gerçekten iyiydi. Bu, bizim için sezon başından beri geçirdiği en iyi haftaydı ve bence onu daha iyi bir oyuncu haline getireceğiz." diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Ismaila Sarr'ın, kulübü Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.