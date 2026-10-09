Philadelphia 76ers formasıyla ilk maçına çıkan LeBron James, yeni takımına alışma sürecinde takım arkadaşlarının enerjisinin kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James, Philadelphia 76ers formasıyla ilk kez sahaya çıktığı hazırlık maçında Brooklyn Nets'e karşı 114-108'lik mağlubiyet yaşadı.
18 dakika sahada kalan James, kullandığı tek saha içi atışında isabet buldu ve sekiz serbest atışının tamamını sayıya çevirdi. Yıldız oyuncu, karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.
ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre James, yeni takımıyla ilk maçına çıkması hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Biraz farklı hissettirdi. Tabii ki üzerimde yeni bir forma vardı ama basketbol yine aynı basketbol. Son iki haftadır antrenmanlarda karşı karşıya geldiğimiz arkadaşlarımla birlikte sahada süre alabilmek beni mutlu etti."
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan James, takım arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın ve onların enerjisinin yeni ortamına alışmasını kolaylaştırdığını belirtti:
"Her gün daha iyiye gidiyor. Bazı günler diğerlerinden daha iyi olacak. Tesise gelip bu arkadaşların yanında olduğumda bunun kesinlikle faydasını görüyorum.
İyi bir enerjimiz, iyi bir takım ruhumuz var. Basketbol hepimize birliktelik ve eğlence duygusu veriyor. Bu arkadaşlarla birlikteyken işe gitmek keyifli. Soyunma odasında, uçak yolculuklarında, antrenmanlarda ve tesiste onlarla birlikte olmak kesinlikle yardımcı oluyor."
76ers, karşılaşmaya Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James ve Joel Embiid'den oluşan ilk beşle başladı.
Yaz aylarında oluşturulmasının ardından ligin en güçlü ilk beşlerinden biri olarak değerlendirilen bu grup, ilk kez birlikte maça çıktı.
Philadelphia galibiyete ulaşamasa da bazı oyuncularından etkili performanslar aldı. Jaylen Brown, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken 2 ribaund ve 2 asist ekledi. Maxey 14 sayı, Edgecombe ise 11 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
Joel Embiid, ilk beş oyuncuları arasında en zor geceyi geçiren isim oldu. Brown ile birlikte takımının en yüksek süresini alarak 24 dakika sahada kalan Embiid, 5'te 1 saha içi isabetiyle 6 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti.
Gecenin diğer sonuçları şöyle:
Cleveland Cavaliers 113-124 Boston Celtics
Miami Heat 128-118 New Orleans Pelicans
New York Knicks 109-111 Washington Wizards
San Antonio Spurs 116-123 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 110-114 Los Angeles Lakers
18 dakika sahada kalan James, kullandığı tek saha içi atışında isabet buldu ve sekiz serbest atışının tamamını sayıya çevirdi. Yıldız oyuncu, karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.
ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre James, yeni takımıyla ilk maçına çıkması hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Biraz farklı hissettirdi. Tabii ki üzerimde yeni bir forma vardı ama basketbol yine aynı basketbol. Son iki haftadır antrenmanlarda karşı karşıya geldiğimiz arkadaşlarımla birlikte sahada süre alabilmek beni mutlu etti."
Maçın ardından basın mensuplarına konuşan James, takım arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın ve onların enerjisinin yeni ortamına alışmasını kolaylaştırdığını belirtti:
"Her gün daha iyiye gidiyor. Bazı günler diğerlerinden daha iyi olacak. Tesise gelip bu arkadaşların yanında olduğumda bunun kesinlikle faydasını görüyorum.
İyi bir enerjimiz, iyi bir takım ruhumuz var. Basketbol hepimize birliktelik ve eğlence duygusu veriyor. Bu arkadaşlarla birlikteyken işe gitmek keyifli. Soyunma odasında, uçak yolculuklarında, antrenmanlarda ve tesiste onlarla birlikte olmak kesinlikle yardımcı oluyor."
76ers, karşılaşmaya Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James ve Joel Embiid'den oluşan ilk beşle başladı.
Yaz aylarında oluşturulmasının ardından ligin en güçlü ilk beşlerinden biri olarak değerlendirilen bu grup, ilk kez birlikte maça çıktı.
Philadelphia galibiyete ulaşamasa da bazı oyuncularından etkili performanslar aldı. Jaylen Brown, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken 2 ribaund ve 2 asist ekledi. Maxey 14 sayı, Edgecombe ise 11 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
Joel Embiid, ilk beş oyuncuları arasında en zor geceyi geçiren isim oldu. Brown ile birlikte takımının en yüksek süresini alarak 24 dakika sahada kalan Embiid, 5'te 1 saha içi isabetiyle 6 sayı, 3 ribaund ve 3 asist üretti.
Gecenin diğer sonuçları şöyle:
Cleveland Cavaliers 113-124 Boston Celtics
Miami Heat 128-118 New Orleans Pelicans
New York Knicks 109-111 Washington Wizards
San Antonio Spurs 116-123 Atlanta Hawks
Sacramento Kings 110-114 Los Angeles Lakers