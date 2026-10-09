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Trabzonspor ile Samsunspor 57. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı 56 maçta 31 galibiyet alırken iki takım, 10 Ekim'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Samsunspor 57. randevuda
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Trabzonspor ile Samsunspor, 10 Ekim Cumartesi günü Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 56 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 31-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 101 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

- Samsun'da denge var

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı.

Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

- Trabzonspor, geçen sezon kötü gidişata son vermişti

Trabzonspor, Samsunspor karşısında geçen sezon deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle rakibi önündeki 4 maçlık kazanamama dönemine son vermişti.

Son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini deplasmanda yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

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