Bugün
20:00
Galatasaray
Kasımpaşa
Bugün
17:00
Sivasspor
Pendikspor
Bugün
17:00
Bodrum FK
Keçiörengücü
Bugün
20:00
Ümraniye
Sarıyer
Bugün
20:00
Vanspor FK
Bandırmaspor
Bugün
21:30
B. Dortmund
Werder Bremen
Bugün
22:00
Malaga
Espanyol
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:45
Lens
Lyon

Okan Buruk'tan oyuncularına: "Kendinizi riske atmayın!"

Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularını zemin kaynaklı sakatlık riskine karşı uyarırken Barcelona maçı öncesi yeni kayıp istemediğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 10:13
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan oyuncularına: 'Kendinizi riske atmayın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'u sadece milli aradan oyuncuların nasıl döneceği değil, saha zeminin de endişelendirdiği ortaya çıktı. Herkesin merak ettiği en önemli konu, Rams Park'ın milli arada yenilenen zemini. Çimlerin henüz tam olarak oturmadığı ve bunun için yaklaşık iki haftalık bir süreye ihtiyaç olduğu öğrenildi. Zeminin Kasımpaşa ve Barcelona maçlarındaki performansa nasıl yansıyacağı merak edilirken, stat yetkilileri herhangi bir problem yaşanmayacağını belirtti.

'DİKKATLİ OLUN'

Ayrıca Okan Buruk'un oyuncularını zemin konusunda da uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak bu kez hem rakibimiz konusunda hem de saha zemini için dikkatli olmalıyız. Çok önemli maçlara çıkacağız ve hepinize ihtiyacım var. Bu nedenle kendinizi riske atmanımızı istemiyorum. Zemin sakatlıklarının dönüşü uzun sürebiliyor. Tabii ki hedefimiz üç puan ama Barcelona maçı öncesinde bir kayıp daha vermek istemiyorum" dediği bildirildi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.