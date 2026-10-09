Okan Buruk'tan oyuncularına: 'Kendinizi riske atmayın!'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'u sadece milli aradan oyuncuların nasıl döneceği değil, saha zeminin de endişelendirdiği ortaya çıktı. Herkesin merak ettiği en önemli konu, Rams Park'ın milli arada yenilenen zemini. Çimlerin henüz tam olarak oturmadığı ve bunun için yaklaşık iki haftalık bir süreye ihtiyaç olduğu öğrenildi. Zeminin Kasımpaşa ve Barcelona maçlarındaki performansa nasıl yansıyacağı merak edilirken, stat yetkilileri herhangi bir problem yaşanmayacağını belirtti.
'DİKKATLİ OLUN'
Ayrıca Okan Buruk'un oyuncularını zemin konusunda da uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak bu kez hem rakibimiz konusunda hem de saha zemini için dikkatli olmalıyız. Çok önemli maçlara çıkacağız ve hepinize ihtiyacım var. Bu nedenle kendinizi riske atmanımızı istemiyorum. Zemin sakatlıklarının dönüşü uzun sürebiliyor. Tabii ki hedefimiz üç puan ama Barcelona maçı öncesinde bir kayıp daha vermek istemiyorum" dediği bildirildi.
'DİKKATLİ OLUN'
Ayrıca Okan Buruk'un oyuncularını zemin konusunda da uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak bu kez hem rakibimiz konusunda hem de saha zemini için dikkatli olmalıyız. Çok önemli maçlara çıkacağız ve hepinize ihtiyacım var. Bu nedenle kendinizi riske atmanımızı istemiyorum. Zemin sakatlıklarının dönüşü uzun sürebiliyor. Tabii ki hedefimiz üç puan ama Barcelona maçı öncesinde bir kayıp daha vermek istemiyorum" dediği bildirildi.