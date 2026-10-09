Galatasaray'da Okan Buruk, yedek kulübesinde yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YEDEK KULÜBESİNDE YER ALAMADI
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.