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Galatasaray'da Okan Buruk, yedek kulübesinde yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde ve soyunma odasında yer alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 20:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Okan Buruk, yedek kulübesinde yok!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YEDEK KULÜBESİNDE YER ALAMADI

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.

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