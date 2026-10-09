Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ligde 49. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig maçında Fenerbahçe 32 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 48 maçta 112 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.
- Rize'deki maçlar
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 24 maç oynadı.
Rize'deki 14 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 57 gol attı.
Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 27 gol sevinci yaşattı.
- Tekrar edilen maç
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.
Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.
Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını 4-1 kazandı.
- Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.
Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.
Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.
- Son 17 maçta tek beraberlik
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti.
Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 48 maçta 112 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.
- Rize'deki maçlar
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 24 maç oynadı.
Rize'deki 14 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 57 gol attı.
Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 27 gol sevinci yaşattı.
- Tekrar edilen maç
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.
Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.
Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını 4-1 kazandı.
- Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.
Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.
Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.
- Son 17 maçta tek beraberlik
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti.
Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.