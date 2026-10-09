Manchester City dosyasında 40 milyar dolarlık baskı!

Manchester City hakkındaki Premier League disiplin süreci, futbolun sınırlarını aşan bir tartışmaya dönüştü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngiltere'deki yatırımlarını kulübe yönelik olası yaptırımlarla ilişkilendirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Forbes yazarı Simon Chadwick'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılması durumunda İngiltere'deki bazı yatırımlarını sonlandırmayı değerlendireceklerini açıkça ifade ediyor.
40 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK BAĞ
Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngiltere'deki yatırımlarının yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ülkenin aynı zamanda İngiltere'nin Orta Doğu'daki en büyük ticaret ortağı olduğu vurgulandı.
İki ülke arasındaki ilişkiler yatırım ve ticaretle sınırlı kalmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2024'ten bu yana İngiltere'nin silah ihracatı lisanslarında dünyada üçüncü sırada yer aldığı, son yıllardaki askeri anlaşmaların değerinin ise yaklaşık 1,3 milyar doları bulduğu aktarıldı.
Brexit sonrasında gümrük tarifelerinin azaltılması ve sınır ötesi ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması için yürütülen görüşmeler de bu ekonomik bağın önemli bir parçası olarak gösterildi.
CITY'NİN SAHİPLİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR
Olası yatırım baskısının, İngiliz futbolunda devletlerin etkisine ilişkin kaygıları artırdığı ifade edildi.
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ise kulübü satın almasının devlet destekli bir girişim değil, kişisel bir yatırım olduğunu uzun süredir savunuyor.
Chadwick, Abu Dabi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım çekmeye yönelik girişimleriyle bilinen Andy Burnham'ın da City dosyası nedeniyle siyasi açıdan hassas bir sınavla karşı karşıya bulunduğunu yazdı. Rakip takım taraftarlarının ve medya çevrelerinin süreçte alınacak kararları yakından takip ettiği belirtildi.
"BÜYÜK ÇEKLER KURALLARI GEÇERSİZ KILAMAZ"
The Athletic'ten Adam Crafton'ın değerlendirmesinde ise İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin güvenlik, yatırım ve ticaret açısından kritik görüldüğü aktarıldı.
İşçi Partili siyasetçilere yakın bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve Sudan konusundaki tutumuna yönelik kaygılara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkinin bütün olarak önemli kabul edildiğini söyledi.
Aynı haberde, devletin farklı birimlerinin sürecin sonraki aşamalarından endişe duyabileceği belirtilirken, ekonomik çıkarların Premier League'in kurumsal yapısını zayıflatmak için gerekçe olamayacağı görüşüne de yer verildi.
BLOOMBERG'DEN BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Bloomberg yazarı Matthew Brooker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelebilecek baskıya boyun eğmenin ya da böyle bir görüntü vermenin İngiltere için daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.
Brooker'a göre böyle bir yaklaşım, yeterli ekonomik güce ve siyasi bağlantıya sahip olanlar için kuralların pazarlığa açık olduğu mesajını verebilir.
İngiliz yetkililerin, hükümetin bağımsız disiplin sürecine müdahale edemeyeceğini muhataplarına anlatması gerektiğini belirten Brooker, kurumsal bağımsızlık ve eşit muamele ilkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer yatırımlarının güvenliğini de desteklediğine dikkat çekti.
UEFA KARAR İÇİN SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR
Manchester City dosyası UEFA tarafından da takip ediliyor.
Sky Sports'tan Kaveh Solhekol'un haberine göre UEFA, kulüp hakkında herhangi bir adım atıp atmayacağına karar vermeden önce Premier League'in disiplin sürecinin tamamlanmasını bekleyecek.
40 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK BAĞ
Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngiltere'deki yatırımlarının yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ülkenin aynı zamanda İngiltere'nin Orta Doğu'daki en büyük ticaret ortağı olduğu vurgulandı.
İki ülke arasındaki ilişkiler yatırım ve ticaretle sınırlı kalmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2024'ten bu yana İngiltere'nin silah ihracatı lisanslarında dünyada üçüncü sırada yer aldığı, son yıllardaki askeri anlaşmaların değerinin ise yaklaşık 1,3 milyar doları bulduğu aktarıldı.
Brexit sonrasında gümrük tarifelerinin azaltılması ve sınır ötesi ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması için yürütülen görüşmeler de bu ekonomik bağın önemli bir parçası olarak gösterildi.
CITY'NİN SAHİPLİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR
Olası yatırım baskısının, İngiliz futbolunda devletlerin etkisine ilişkin kaygıları artırdığı ifade edildi.
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ise kulübü satın almasının devlet destekli bir girişim değil, kişisel bir yatırım olduğunu uzun süredir savunuyor.
Chadwick, Abu Dabi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım çekmeye yönelik girişimleriyle bilinen Andy Burnham'ın da City dosyası nedeniyle siyasi açıdan hassas bir sınavla karşı karşıya bulunduğunu yazdı. Rakip takım taraftarlarının ve medya çevrelerinin süreçte alınacak kararları yakından takip ettiği belirtildi.
"BÜYÜK ÇEKLER KURALLARI GEÇERSİZ KILAMAZ"
The Athletic'ten Adam Crafton'ın değerlendirmesinde ise İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin güvenlik, yatırım ve ticaret açısından kritik görüldüğü aktarıldı.
İşçi Partili siyasetçilere yakın bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve Sudan konusundaki tutumuna yönelik kaygılara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkinin bütün olarak önemli kabul edildiğini söyledi.
Aynı haberde, devletin farklı birimlerinin sürecin sonraki aşamalarından endişe duyabileceği belirtilirken, ekonomik çıkarların Premier League'in kurumsal yapısını zayıflatmak için gerekçe olamayacağı görüşüne de yer verildi.
BLOOMBERG'DEN BAĞIMSIZLIK VURGUSU
Bloomberg yazarı Matthew Brooker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelebilecek baskıya boyun eğmenin ya da böyle bir görüntü vermenin İngiltere için daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.
Brooker'a göre böyle bir yaklaşım, yeterli ekonomik güce ve siyasi bağlantıya sahip olanlar için kuralların pazarlığa açık olduğu mesajını verebilir.
İngiliz yetkililerin, hükümetin bağımsız disiplin sürecine müdahale edemeyeceğini muhataplarına anlatması gerektiğini belirten Brooker, kurumsal bağımsızlık ve eşit muamele ilkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer yatırımlarının güvenliğini de desteklediğine dikkat çekti.
UEFA KARAR İÇİN SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR
Manchester City dosyası UEFA tarafından da takip ediliyor.
Sky Sports'tan Kaveh Solhekol'un haberine göre UEFA, kulüp hakkında herhangi bir adım atıp atmayacağına karar vermeden önce Premier League'in disiplin sürecinin tamamlanmasını bekleyecek.