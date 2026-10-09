Hajradinovic: 'Mutlu değilim'

Kasımpaşa, Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Haris Hajradinovic açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Hajradinovic, Galatasaray'ın kırmızı kart görmesinin ardından uyguladıkları oyun planını değerlendirdi.
"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLU DEĞİLİM"
Haris Hajradinovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bence maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Galatasaray'ın kırmızı kartından sonra iyi plan uyguladık, planımız iyiydi. Hocanın değişikliklerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi performansımdan mutlu değilim. Daha iyi oynayabilirdim. Tüm arkadaşlarımız olarak daha iyi olabilirdik. Galatasaray'ı galibiyetten dolayı kutlarım. Önümüzdeki maçlara çok daha iyi şekilde hazırlanacağız."
"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLU DEĞİLİM"
Haris Hajradinovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bence maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarının son dakikalarında şanssız bir gol yedik. İkinci yarıya da iyi başladık. Galatasaray'ın kırmızı kartından sonra iyi plan uyguladık, planımız iyiydi. Hocanın değişikliklerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi performansımdan mutlu değilim. Daha iyi oynayabilirdim. Tüm arkadaşlarımız olarak daha iyi olabilirdik. Galatasaray'ı galibiyetten dolayı kutlarım. Önümüzdeki maçlara çok daha iyi şekilde hazırlanacağız."