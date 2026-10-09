Toronto Raptors yıldızı Kawhi Leonard, kariyerinde kazandığı parayla bugün emekli olabileceğini ancak basketbol sevgisi ve büyük bir oyuncu olma isteği nedeniyle oynamayı sürdürdüğünü söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toronto Raptors ile iki yıllık, 115 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaşan Kawhi Leonard, basketbola devam etmesindeki temel motivasyonun para olmadığını açıkladı.
Kate ile yaptığı röportajda yeni sözleşmesinin önemini değerlendiren tecrübeli yıldız, anlaşmanın ailesine güvence sağladığını belirtti.
Sözleşme uzatmasına imza atmanın kendisi için ne kadar önemli olduğu sorulan Leonard, şu yanıtı verdi:
"Tanrı'ya, Raptors'a ve bana inanan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu, ailem için bir güvence. Ama ben hiçbir zaman paraya fazla odaklanmadım çünkü bugüne kadar kazandığım parayla bugün basketbolu bırakabilirdim.
Sağlıklı olduğum ve basketbol oynayabildiğim için şanslıyım. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. Bunu yapabilmem için bana destek ve maddi imkân sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Elbette ücretsiz oynamıyorum, bunun maddi bir karşılığı da var."
Röportajı yapan Kate'in esprili bir şekilde, "Ücretsiz oynamıyorsun yani?" diye sorması üzerine Leonard, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayır. Ama beni motive eden para değil. Aldığım maaş ne olursa olsun büyük bir oyuncu olmak istiyorum."
Kate ile yaptığı röportajda yeni sözleşmesinin önemini değerlendiren tecrübeli yıldız, anlaşmanın ailesine güvence sağladığını belirtti.
Sözleşme uzatmasına imza atmanın kendisi için ne kadar önemli olduğu sorulan Leonard, şu yanıtı verdi:
"Tanrı'ya, Raptors'a ve bana inanan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu, ailem için bir güvence. Ama ben hiçbir zaman paraya fazla odaklanmadım çünkü bugüne kadar kazandığım parayla bugün basketbolu bırakabilirdim.
Sağlıklı olduğum ve basketbol oynayabildiğim için şanslıyım. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. Bunu yapabilmem için bana destek ve maddi imkân sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Elbette ücretsiz oynamıyorum, bunun maddi bir karşılığı da var."
Röportajı yapan Kate'in esprili bir şekilde, "Ücretsiz oynamıyorsun yani?" diye sorması üzerine Leonard, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayır. Ama beni motive eden para değil. Aldığım maaş ne olursa olsun büyük bir oyuncu olmak istiyorum."