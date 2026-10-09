New York Knicks'te kadroya girebilmek için mücadele eden Bruce Brown, NBA'in ikinci maaş eşiğinin özellikle orta düzey ücret alan oyuncuların işini zorlaştırdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruce Brown, NBA'in ikinci maaş eşiğinin takımların hareket alanını kısıtlaması nedeniyle geçtiğimiz yaz sözleşme bulmakta zorlandığını açıkladı.
Eylül ayının ortasında New York Knicks ile Exhibit 9 sözleşmesi imzalayan Brown, hazırlık döneminde takımın kadrosunda yer bulmak için mücadele ediyor.
Soyunma odasında yapılan röportajda, oyuncuların ikinci maaş eşiğinden rahatsız olup olmadığı sorulan Brown, SNY'ın aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Eminim rahatsızlık vardır. Yeni toplu iş sözleşmesi, maksimum sözleşme alan oyuncular, serbest oyuncu piyasasının en büyük isimleri ve belki çaylak sözleşmesini uzatan oyuncular için iyi. Ama bunların dışında kalan, bizim gibi orta gruptaki oyuncular için durum pek iyi değil.
Tam orta seviye istisnasını, hatta lüks vergisi ödeyen takımlara tanınan orta seviye istisnasını bile alabilen çok fazla oyuncu yok. Zor ama şu anda durum böyle. Sahaya her çıktığınızda elinizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonucu ummanız gerekiyor."
New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre bazı takımlar, Brown'a kendisiyle sözleşme imzalamamalarının nedeninin ikinci maaş eşiği olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz sezon yeniden Denver Nuggets'a dönen Brown, 82 maçın tamamında forma giymiş ve 7,9 sayı, 3,9 ribaund, 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Brown, içinde bulunduğu zorlu duruma rağmen NBA'de yeni bir fırsat yakalamak için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti:
"Her yıl kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Dokuz yılda sekiz takımda bulundum. Her yıl kendinizi, daha iyi hale geldiğinizi kanıtlamanız gerekiyor.
Ama bu takımda ilk ve ikinci beşin büyük ölçüde belli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kazanmaya odaklı bir yaklaşım ortaya koymam gerekiyor.
Şu anda bir iş bulmak için mücadele ediyorum. Bu yüzden bana hangi rolü verirlerse onu seve seve yaparım."
Eylül ayının ortasında New York Knicks ile Exhibit 9 sözleşmesi imzalayan Brown, hazırlık döneminde takımın kadrosunda yer bulmak için mücadele ediyor.
Soyunma odasında yapılan röportajda, oyuncuların ikinci maaş eşiğinden rahatsız olup olmadığı sorulan Brown, SNY'ın aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Eminim rahatsızlık vardır. Yeni toplu iş sözleşmesi, maksimum sözleşme alan oyuncular, serbest oyuncu piyasasının en büyük isimleri ve belki çaylak sözleşmesini uzatan oyuncular için iyi. Ama bunların dışında kalan, bizim gibi orta gruptaki oyuncular için durum pek iyi değil.
Tam orta seviye istisnasını, hatta lüks vergisi ödeyen takımlara tanınan orta seviye istisnasını bile alabilen çok fazla oyuncu yok. Zor ama şu anda durum böyle. Sahaya her çıktığınızda elinizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonucu ummanız gerekiyor."
New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre bazı takımlar, Brown'a kendisiyle sözleşme imzalamamalarının nedeninin ikinci maaş eşiği olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz sezon yeniden Denver Nuggets'a dönen Brown, 82 maçın tamamında forma giymiş ve 7,9 sayı, 3,9 ribaund, 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Brown, içinde bulunduğu zorlu duruma rağmen NBA'de yeni bir fırsat yakalamak için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti:
"Her yıl kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Dokuz yılda sekiz takımda bulundum. Her yıl kendinizi, daha iyi hale geldiğinizi kanıtlamanız gerekiyor.
Ama bu takımda ilk ve ikinci beşin büyük ölçüde belli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kazanmaya odaklı bir yaklaşım ortaya koymam gerekiyor.
Şu anda bir iş bulmak için mücadele ediyorum. Bu yüzden bana hangi rolü verirlerse onu seve seve yaparım."