Bir dönem Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'nın transferine ilişkin Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamadı.
YILLIK 10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
Fransız basınında yer alan habere göre Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Libya temsilcisinin tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü.
GALATASARAY'DA 15 GOLE KATKI
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Fildişi Sahilli futbolcu, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
YILLIK 10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
Fransız basınında yer alan habere göre Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Libya temsilcisinin tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü.
GALATASARAY'DA 15 GOLE KATKI
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Fildişi Sahilli futbolcu, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.