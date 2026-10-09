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Galatasaray'ın eski yıldızı Zaha'ya sürpriz

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha için Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın eski yıldızı Zaha'ya sürpriz
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'nın transferine ilişkin Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu, henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

YILLIK 10 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Fransız basınında yer alan habere göre Libya ekiplerinden Al-Suwahili, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Libya temsilcisinin tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 10 milyon dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DA 15 GOLE KATKI

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

 

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