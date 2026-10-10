İsmail Kartal: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertliler, ligde son 15 maçta 13 defa mağlup ettiği Rizespor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Rize'deki müsabakalarda 16-6 galibiyet üstünlüğü olan Fenerbahçe, deplasmanda 6 maçlık seri yakalamış durumda. İsmail Kartal, Mert Müldür dışında eksiği olmayan takımının form durumuna güveniyor.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Öbür millî araya kadar olan beş maçı da kazanacağız. Adım adım zirveye çıkacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Hata lüksümüz yok" diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
Rize'deki müsabakalarda 16-6 galibiyet üstünlüğü olan Fenerbahçe, deplasmanda 6 maçlık seri yakalamış durumda. İsmail Kartal, Mert Müldür dışında eksiği olmayan takımının form durumuna güveniyor.
"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"
Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Öbür millî araya kadar olan beş maçı da kazanacağız. Adım adım zirveye çıkacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Hata lüksümüz yok" diye konuştu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.