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Beşiktaş'ta Italiano'dan sürpriz karar

Beşiktaş'ta milli arada performanslarını yükselten Taylan Bulut, Fabio Miretti ve Ernest Poku, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun beğenisini kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 10:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'dan sürpriz karar
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Beşiktaş'ta milli aranın ardından gözler Kocaelispor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılarda Taylan Bulut, Fabio Miretti ve Ernest Poku'nun antrenmanlarda gösterdiği performans, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu memnun etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli arayı fiziksel eksiklerini gidererek değerlendiren üç futbolcu, yoğun maç takvimi öncesinde teknik heyetin alternatiflerini artırdı.

ITALIANO'DAN İLK 11 SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de değişikliklere gidebileceği belirtildi.

İtalyan çalıştırıcının, yol yorgunu Murillo'yu dinlendirerek sağ bekte Taylan Bulut'a forma verme ihtimali bulunuyor.

MIRETTI'YE FORMA ŞANSI

Milli aradaki performansıyla dikkat çeken Fabio Miretti'nin de Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayabileceği ifade edildi.

Teknik heyetin, Olaitan'ı yedek kulübesine çekerek İtalyan orta saha oyuncusuna şans verebileceği aktarıldı.

POKU DA SÜRE BEKLİYOR

Beşiktaş'ta milli arayı iyi değerlendiren bir diğer isim Ernest Poku oldu.

Antrenmanlardaki performansıyla Italiano'nun beğenisini kazanan genç futbolcunun, Kocaelispor karşılaşmasının ilerleyen dakikalarında süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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