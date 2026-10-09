Ayberk Karapo: 'Kazanabileceğimiz maçı kaybettik'

Kasımpaşa'nın Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Ayberk Karapo, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın kırmızı kart görmesinin ardından teknik direktörlerinin hücumdaki tüm hamlelerini yaptığını belirten Ayberk, sahadan mağlubiyetle ayrılmalarına ilişkin konuştu.
"KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK"
Ayberk Karapo, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Kırmızı karttan sonrasını değerlendirmem gerekirse, hocamız bütün hücumsal hamleleri yaptı. Kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Hafta içi çalışacağız. En iyi şekilde Samsunspor maçına hazırlanacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Karapo, kendi performansı için gelen sorunun ardından, "Önemli olan takım, inşallah takım halinde daha iyi olacak her şey." diye konuştu.
"KAZANABİLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK"
Ayberk Karapo, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Kırmızı karttan sonrasını değerlendirmem gerekirse, hocamız bütün hücumsal hamleleri yaptı. Kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Hafta içi çalışacağız. En iyi şekilde Samsunspor maçına hazırlanacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Karapo, kendi performansı için gelen sorunun ardından, "Önemli olan takım, inşallah takım halinde daha iyi olacak her şey." diye konuştu.