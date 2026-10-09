Yunus Akgün: 'Büyük takım reaksiyonu verdik!'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU VERDİK"
Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus Akgün, milli takım arasından dönüşün kolay olmadığını belirterek, "Takım arkadaşlarımı kutlarım, milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim." dedi.
Kırmızı kartın ardından takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çeken Yunus, "Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı bu! Arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"BARCELONA MAÇINDA ZAFER İSTİYORUZ"
Önlerinde önemli bir karşılaşma bulunduğunu belirten Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız."
Takım arkadaşlarını tebrik eden Yunus Akgün, milli takım arasından dönüşün kolay olmadığını belirterek, "Takım arkadaşlarımı kutlarım, milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim." dedi.
Kırmızı kartın ardından takımın gösterdiği reaksiyona dikkat çeken Yunus, "Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı bu! Arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"BARCELONA MAÇINDA ZAFER İSTİYORUZ"
Önlerinde önemli bir karşılaşma bulunduğunu belirten Yunus Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız."