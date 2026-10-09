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Bandırmaspor'dan deplasmanda 2 gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 22:26
Fotoğraf: AA
Bandırmaspor'dan deplasmanda 2 gollü galibiyet
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Vanspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 46. dakikasında Kerem Dönertaş'ın attığı golle Bandırmaspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Bandırmaspor, Vanspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

BANDIRMASPOR 13 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Bandırmaspor, puanını 13'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Vanspor ise 4 puanla 19. sırada kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Arslan, Erdoğan Çak, Arif Dilmeç

Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven (Dk. 58 Faruk Can Genç), Oulare, Mehmet Özcan (Dk. 58 Zivkovic), Hikmet Çiftçi, Alhaft (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Ozan Can Kökçü (Dk.76 İlkan Sever), Yenne, Oliveira (Dk. 58 Bardhi)

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Seck), Mulumba, Kehinde (Dk. 78 Ali Ülgen), Kerem Dönertaş (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Emirhan Ayhan (Dk. 73 Badji), Enes Çinemre (Dk. 73 Liço), Yalın Dilek

Goller: Dk. 46 ve 55 Kerem Dönertaş (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kadir Seven, Dk. 52 Oliveira, Dk. 79 Hikmet Çiftçi (Artı Değer Vanspor), Dk. 52 Emirhan Ayhan, Dk. 86 Liço (Bandırmaspor)

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