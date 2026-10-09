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Ismail Jakobs: "Stat alev alev olacak!"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ismail Jakobs, Barcelona maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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calendar 09 Ekim 2026 23:02
Haber: Sporx.com
Ismail Jakobs: 'Stat alev alev olacak!'
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ismail Jakobs, Barcelona ile oynayacakları mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı futbolcu, Barcelona karşılaşması öncesinde takımın motivasyonuna ve tribünlerde oluşacak atmosfere dikkat çekti.

"STAT ALEV ALEV OLACAK"

Ismail Jakobs, Barcelona maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız."

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