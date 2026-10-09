Ismail Jakobs: 'Stat alev alev olacak!'

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ismail Jakobs, Barcelona ile oynayacakları mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı futbolcu, Barcelona karşılaşması öncesinde takımın motivasyonuna ve tribünlerde oluşacak atmosfere dikkat çekti.
"STAT ALEV ALEV OLACAK"
Ismail Jakobs, Barcelona maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız."
"STAT ALEV ALEV OLACAK"
Ismail Jakobs, Barcelona maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız."