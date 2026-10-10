Sporting Lizbon, Braga deplasmanını 3 golle geçti!

Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Braga, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin 41. dakikasında Braga öne geçti. Denis Huseinbasic'in şutunda direkten dönen top, Sporting Lizbon kalecisi Rui Silva'ya çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
SPORTING LİZBON'DAN GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Sporting Lizbon, 66. dakikada skoru eşitledi. Nestory Irankunda'nın ortasında Luis Suarez, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.
Konuk ekip, 71. dakikada öne geçti. Braga kalecisi Bernardo Fontes'in topu kendi kalesine göndermesiyle Sporting Lizbon, skoru 2-1'e taşıdı.
82. dakikada Rodrigo Zalazar'ın ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşla bir gol daha bulan Sporting Lizbon, farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
SPORTING LİZBON'DAN GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını artıran Sporting Lizbon, 66. dakikada skoru eşitledi. Nestory Irankunda'nın ortasında Luis Suarez, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.
Konuk ekip, 71. dakikada öne geçti. Braga kalecisi Bernardo Fontes'in topu kendi kalesine göndermesiyle Sporting Lizbon, skoru 2-1'e taşıdı.
82. dakikada Rodrigo Zalazar'ın ceza sahası çevresinden yaptığı vuruşla bir gol daha bulan Sporting Lizbon, farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sporting Lizbon, Braga'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.