Bugün
16:00
Samsunspor
Trabzonspor
Bugün
19:00
Rizespor
Fenerbahçe
CANLI
68'
Gençlerbirliği
1
Amed Sportif
2
Bugün
16:00
Alanyaspor
Erzurumspor
CANLI
70'
Boluspor
0
Antalyaspor
1
Bugün
16:00
Iğdır FK
Batman Petrolspor
Bugün
19:00
Kayserispor
Manisa FK
Bugün
19:00
İstanbulspor
Esenler Erokspor
Bugün
16:30
Augsburg
Bayern Munih
Bugün
16:30
Hoffenheim
Hamburger SV
Bugün
16:30
Mainz 05
Leverkusen
Bugün
16:30
Paderborn
VfB Stuttgart
Bugün
16:30
Union Berlin
Elversberg
Bugün
19:30
RB Leipzig
E. Frankfurt
CANLI
28'
Arsenal
0
Leeds United
0
Bugün
17:00
Aston Villa
Brentford
Bugün
17:00
Chelsea
Bournemouth
Bugün
17:00
Ipswich Town
Fulham
Bugün
17:00
Sunderland
Brighton
Bugün
19:30
M. United
Tottenham
Bugün
15:00
Rayo Vallecano
Athletic Bilbao
Bugün
17:15
Alaves
Atletico Madrid
Bugün
19:30
Barcelona
Getafe
Bugün
22:00
Real Madrid
Villarreal
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
16:00
Genoa
Fiorentina
Bugün
19:00
Inter
Parma
Bugün
21:45
SSC Napoli
Frosinone
Bugün
18:15
Lille
Le Havre
Bugün
21:45
Brest
Angers
Bugün
21:45
Lorient
Paris FC
Bugün
21:45
AS Monaco
Toulouse
Bugün
21:45
PSG
Le Mans
Bugün
17:30
Go Ahead Eagles
S. Rotterdam
Bugün
19:45
Feyenoord
Alkmaar
Bugün
21:00
Fortuna Sittard
FC Twente
Bugün
22:00
Ajax
NEC Nijmegen
CANLI
Darmstadt
1
Energie Cottbus
1
CANLI
Magdeburg
2
Hannover 96
0
CANLI
Osnabrück
0
Dynamo Dresden
1
Bugün
21:30
Nürnberg
Wolfsburg
Bugün
17:00
Cercle Brugge
Anderlecht
Bugün
19:15
RAAL La Louviere
Club Brugge
Bugün
21:45
Genk
Kortrijk
Bugün
21:45
Zulte Waregem
Gent
Bugün
18:00
Grazer AK
RB Salzburg
Bugün
18:00
WSG Tirol
Ried
Bugün
20:30
Austria Wien
Sturm Graz
Bugün
19:00
Servette
Sion
Bugün
19:00
FC Zürich
Thun
Bugün
19:00
Lugano
FC Luzern
Bugün
20:00
Maritimo
FC Porto
Bugün
22:30
Academico de Viseu FC
Estoril
Bugün
22:30
Casa Pia
Santa Clara
Bugün
BİTTİ
FC Orenburg
4
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
15:15
Fakel Voronej FK
Lokomotiv Moscow
Bugün
17:30
Samara
S. Moskova
Bugün
19:30
FC Krasnodar
Zenit St. Petersburg
CANLI
28'
Charlton Athletic
1
Bristol City
1
CANLI
28'
Swansea City
0
Norwich City
1
CANLI
28'
West Bromwich
0
Birmingham City
0
Bugün
17:00
Blackburn Rovers
Cardiff City
Bugün
17:00
Bolton Wanderers
Stoke City
Bugün
17:00
Derby County
Wrexham
Bugün
17:00
Middlesbrough
Wolves
Bugün
17:00
Preston North End
Millwall
Bugün
17:00
Sheffield United
Lincoln City
Bugün
17:00
Watford
Burnley

Fenerbahçe'den Avom hamlesi: İlk temas kuruldu!

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lorient forması giyen Arthur Avom'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun temsilcisiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 13:19
Fenerbahçe'den Avom hamlesi: İlk temas kuruldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferi için ilk teması kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARTHUR AVOM İÇİN İLK GÖRÜŞME

Sarı-lacivertli yönetim, Arthur Avom'un temsilcisiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede genç futbolcunun mali beklentileri hakkında bilgi alınırken Fenerbahçe'nin futbol yapılanması, transfer projesi ve hedefleri de oyuncu tarafına aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin, Kamerunlu futbolcunun vereceği yanıtı beklemeye başladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arthur Avom, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcudan olumlu yanıt alması ve mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Lorient ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Avom'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde avantaj sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

LİSTEDE YASİN AYARİ DE VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha transferi için değerlendirdiği tek isim Arthur Avom değil. Sarı-lacivertlilerin, +4 yabancı kuralına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği ve transfer listesinde Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin de ön plana çıktığı belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.