Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferi için ilk teması kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARTHUR AVOM İÇİN İLK GÖRÜŞME
Sarı-lacivertli yönetim, Arthur Avom'un temsilcisiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede genç futbolcunun mali beklentileri hakkında bilgi alınırken Fenerbahçe'nin futbol yapılanması, transfer projesi ve hedefleri de oyuncu tarafına aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin, Kamerunlu futbolcunun vereceği yanıtı beklemeye başladığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arthur Avom, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcudan olumlu yanıt alması ve mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Lorient ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Avom'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde avantaj sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
LİSTEDE YASİN AYARİ DE VAR
Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha transferi için değerlendirdiği tek isim Arthur Avom değil. Sarı-lacivertlilerin, +4 yabancı kuralına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği ve transfer listesinde Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin de ön plana çıktığı belirtildi.
Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'te forma giyen Arthur Avom için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun transferi için ilk teması kurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARTHUR AVOM İÇİN İLK GÖRÜŞME
Sarı-lacivertli yönetim, Arthur Avom'un temsilcisiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede genç futbolcunun mali beklentileri hakkında bilgi alınırken Fenerbahçe'nin futbol yapılanması, transfer projesi ve hedefleri de oyuncu tarafına aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin, Kamerunlu futbolcunun vereceği yanıtı beklemeye başladığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arthur Avom, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcudan olumlu yanıt alması ve mali şartlarda anlaşma sağlanması halinde Lorient ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Avom'un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde avantaj sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
LİSTEDE YASİN AYARİ DE VAR
Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha transferi için değerlendirdiği tek isim Arthur Avom değil. Sarı-lacivertlilerin, +4 yabancı kuralına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği ve transfer listesinde Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin de ön plana çıktığı belirtildi.