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Dursun Özbek: "Galatasaray'ın değişimi tesadüf değildir"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hedefimiz 5. kez üst üste şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Türkiye'deki başarımızı Avrupa'ya da taşımaktır." dedi. Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özbek, daha büyük hedeflere birlikte ulaşacaklarını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Galatasaray'ın değişimi tesadüf değildir'
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 2022'de göreve gelmeden önce vadettiklerinin çoğunu geçen 4 yıllık süreçte hayata geçirdiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 4 yılda gerçekleştirdikleri projelerin özetini ekrana yansıtan Özbek, "Arkadaşlarımla göreve talip olduğumuzda vadettiğimiz projelerin çoğunun bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman günlük tartışmaların içinde nereden başlayıp nereye geldiğimizi unutabiliyoruz. 2022'de futbol takımımız ligi 13. tamamlamıştı. Kadromuzun toplam değeri 113 milyon avro seviyesindeydi. Bugün, 4 sezon üst üste şampiyon olmuş, 26. kez ipi önde göğüslemiş, kadro değeri 366 milyon avro seviyesine gelen bir Galatasaray var. Bu değişim tesadüf değildir. Doğru planlamanın, istikrarın ve Galatasaray'a inanan insanların ortak emeğinin sonucudur. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz 5. kez üst üste şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Türkiye'deki başarımızı Avrupa'ya da taşımaktır." diye konuştu.

CAMİAYA BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Tesislere yaptıkları yatırıma ve kulübün geleceğine değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Bugün artık projeleri değil ortaya çıkan eserleri konuşuyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Başladığımız tüm projeleri tamamlayacağız. Galatasaray'ı tesisleriyle Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz. 2022'de 73 milyon avro olan konsolide hasılatımız bugün 480 milyon avro seviyesinde. 33 milyon avro brüt zarar eden kulübü, 27 milyon avro brüt kar eden bir hale getirdik. Konsolide EBİTDA'mız (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kar) eksi 52 milyon avrodan, artı 15 milyon avro seviyesine ulaştı. Konsolide varlıklarımız ile yükümlülüklerimiz arasındaki fark, yani özkaynaklarımız eksi 83 milyon avrodan 294 milyon avro seviyesine ulaştı. Hepsinden önemlisi Galatasaray'ı ekonomik olarak sınırlayan TBB anlaşmasından çıktık."

Sportif başarıyı mali başarıdan, mali başarıyı ise tesisleşmeden ayrı görmediklerini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta şampiyonluklar kazanırken diğer taraftan Galatasaray'ın geleceğini inşa etmeye çalıştık. Elbette hatalarımız ve eksiklerimiz vardır. Yapacak çok işimiz olduğunu görüyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 2022'deki Galatasaray ile bugünkü arasında çok büyük fark olduğunu görüyoruz. Bunu yönetim olarak tek başımıza yapmadık. Bu başarıda sporcularımızın, teknik ekiplerimizin, çalışanlarımızın, üyelerimizin ve dünyanın her yerinde Galatasaray'ın yanında duran büyük taraftarımızın emeği vardır. Önümüzde yeni bir dönem, aşılması gereken yeni ve tarihi bir eşik var. Bu eşiği başarıyla geçmek için en fazla ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Fikir ayrılıklarımız, eleştirilerimiz olabilir. Bunların hepsi bu camianın zenginliği. Söz konusu Galatasaray olduğunda hepimizin ortak paydası aynıdır. Galatasaray'ı daha güçlü yapmak, ileri taşımak ve bizden sonraki nesillere aldığımızdan daha güçlü bir Galatasaray bırakmak en büyük amacımız. Bu dört yılda birlikte neleri başarabildiğimizi hepimiz gördük. Önümüzde çok daha büyük hedefler mevcut. Birbirimize güvenmeye, birbirimizi dinlemeye ve Galatasaray'ın menfaatleri için aynı hedef etrafında birleşmeye ihtiyacımız var. Birlik olduğumuzda Galatasaray'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını biliyorum. Bugüne kadar bunu gösterdik. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Galatasaray'ı Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ortak sevdamız ve hedefimiz Galatasaray'dır."

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