Dursun Özbek: 'Hasılat rekoru kırdık'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 31,4 milyar lira olduğunu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının finansal raporlarını üyelere sundu.
Rapora göre kulüp ve bağlı ortaklıklarının toplam yükümlülüğü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 31 milyar 373 milyon 518 bin 946 lira oldu. Borç, 31 Mayıs 2025'e göre 4 milyar 262 milyon lira arttı.
Özbek, finansal durumla ilgili açıklamasında, "Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon avrodur. Oyuncularımızın defter değeri, toplam varlıklarımızın sadece yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık 205 milyon avro yani 11 milyar liradır. Bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı yüzde 57'dir. Bu da yaklaşık 500 milyon avroya (27 milyar lira) denk geliyor. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon avro). Varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon avro) daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide özkaynağımızdır." diye konuştu.
"KONSOLİDE HASILAT REKORU KIRDIK"
Özbek, 2025-2026 sezonunda hasılat rekoru kırdıklarını söyledi.
Tüzük gereği mali yılın değişmesi nedeniyle rakamları avro cinsinden vermeyi tercih eden Özbek, "Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde 480 milyon avro (Yaklaşık 23,8 milyar lira) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Bu rekora ulaşmamızda emeği geçen tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Rekor hasılatın kalemlerini açan Özbek, "Kombine, loca, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat, 101 milyon avroya çıktı. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Geçen döneme göre ortalama 43 bin 340'tan ufak bir düşüşle 41 bin 529 ortalama seyirci ile yüzde 78'lik doluluk oranına ulaştık. Bu düşüşün en önemli sebebi, artan maç trafiği nedeniyle kombine sahiplerimizin bazı maçlara gelmemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Kombine sahiplerinden gelmedikleri maçlarda kombinelerini kulübe devretmelerini rica ediyorum. Böylece hem kulübe ekstra gelir sağlama konusunda yardımcı olacaklar hem de tribünlerin daha dolu olmasını sağlayacaklar. Mağazacılıkta 126 milyon avroluk ciroyla yeni bir rekor kırdık. Bu rekorla karlılığımız 51 milyon avro olmuştur. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışıyla belirlediğimiz 1 milyon hedefini aştık. Genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle 5 milyon 100 bin adet ürün sattık. Bu rakam son 4 senede 3 kat artmıştır. Mağazacılık çatısı altında 'Caffe il Gala' adını verdiğimiz kafe zinciriyle gelir artırıcı projeler geliştiriyoruz. İlk konsept mağazamızı Mecidiyeköy'de açacağız." ifadelerini kullandı.
Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerine değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gelir kaleminde önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon avrodan 109 milyon avroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Tüm branşlarda yaptığımız yatırımlarda Galatasaray'ı markalar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bu yatırımların karşılığını rekorlara ulaşacak aldık. Ancak Türkiye'deki markaların sponsorluk kapasitesi ve ülkemizin ekonomik konjektürünü düşünürsek sponsorluk anlamında bir doyma noktasına ulaşıldı. Bu gelirleri artırmak için global ve bölgesel markalarla işbirliklerimizi artırmamız gerek. Global bir marka olan Galatasaray'ı global markalarla yan yana getirmek için çalışıyoruz. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelirini artırmaya devam ediyor. Bu rakam 38 milyon avroya ulaştı. UEFA gelirinde de bir rekor var. UEFA Şampiyonlar Ligi performansımızla geçen sezon 63 milyon avro gelir elde ettik. Umarım bu başarı bu sezon da devam edecek. UEFA'nın her sene yayımladığı 'Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda toplam gelirde Avrupa'daki 1500 kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kalemlerde sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz. Yayın gelirlerimizin Avrupa liglerine göre düşük olması nedeniyle toplam gelirde ilk 10'da yer almamız gerekirken orada değiliz. Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor."
Rapora göre kulüp ve bağlı ortaklıklarının toplam yükümlülüğü, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 31 milyar 373 milyon 518 bin 946 lira oldu. Borç, 31 Mayıs 2025'e göre 4 milyar 262 milyon lira arttı.
Özbek, finansal durumla ilgili açıklamasında, "Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon avrodur. Oyuncularımızın defter değeri, toplam varlıklarımızın sadece yüzde 23'ünü oluşturmaktadır. Bu da yaklaşık 205 milyon avro yani 11 milyar liradır. Bu rakam amortismana tabi tutulmuş defter değeridir. Oyuncuların piyasa değerleriyle karıştırılmamalıdır. Gayrimenkullerimizin, varlıklarımızın içindeki payı yüzde 57'dir. Bu da yaklaşık 500 milyon avroya (27 milyar lira) denk geliyor. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon avro). Varlıklarımızın toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon avro) daha fazladır. Bu rakam bizim konsolide özkaynağımızdır." diye konuştu.
"KONSOLİDE HASILAT REKORU KIRDIK"
Özbek, 2025-2026 sezonunda hasılat rekoru kırdıklarını söyledi.
Tüzük gereği mali yılın değişmesi nedeniyle rakamları avro cinsinden vermeyi tercih eden Özbek, "Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde 480 milyon avro (Yaklaşık 23,8 milyar lira) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın her geçen gün daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Bu rekora ulaşmamızda emeği geçen tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Rekor hasılatın kalemlerini açan Özbek, "Kombine, loca, VIP ve günlük bilet satışlarından elde ettiğimiz hasılat, 101 milyon avroya çıktı. Galatasaray'ın her maçında stadımızı dolduran, bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum. Geçen döneme göre ortalama 43 bin 340'tan ufak bir düşüşle 41 bin 529 ortalama seyirci ile yüzde 78'lik doluluk oranına ulaştık. Bu düşüşün en önemli sebebi, artan maç trafiği nedeniyle kombine sahiplerimizin bazı maçlara gelmemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Kombine sahiplerinden gelmedikleri maçlarda kombinelerini kulübe devretmelerini rica ediyorum. Böylece hem kulübe ekstra gelir sağlama konusunda yardımcı olacaklar hem de tribünlerin daha dolu olmasını sağlayacaklar. Mağazacılıkta 126 milyon avroluk ciroyla yeni bir rekor kırdık. Bu rekorla karlılığımız 51 milyon avro olmuştur. Geçen sezon 1 milyon 100 bin forma satışıyla belirlediğimiz 1 milyon hedefini aştık. Genişlettiğimiz ürün yelpazesiyle 5 milyon 100 bin adet ürün sattık. Bu rakam son 4 senede 3 kat artmıştır. Mağazacılık çatısı altında 'Caffe il Gala' adını verdiğimiz kafe zinciriyle gelir artırıcı projeler geliştiriyoruz. İlk konsept mağazamızı Mecidiyeköy'de açacağız." ifadelerini kullandı.
Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerine değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gelir kaleminde önemli bir artışla son 4 senede 23 milyon avrodan 109 milyon avroya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. Tüm branşlarda yaptığımız yatırımlarda Galatasaray'ı markalar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bu yatırımların karşılığını rekorlara ulaşacak aldık. Ancak Türkiye'deki markaların sponsorluk kapasitesi ve ülkemizin ekonomik konjektürünü düşünürsek sponsorluk anlamında bir doyma noktasına ulaşıldı. Bu gelirleri artırmak için global ve bölgesel markalarla işbirliklerimizi artırmamız gerek. Global bir marka olan Galatasaray'ı global markalarla yan yana getirmek için çalışıyoruz. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelirini artırmaya devam ediyor. Bu rakam 38 milyon avroya ulaştı. UEFA gelirinde de bir rekor var. UEFA Şampiyonlar Ligi performansımızla geçen sezon 63 milyon avro gelir elde ettik. Umarım bu başarı bu sezon da devam edecek. UEFA'nın her sene yayımladığı 'Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda toplam gelirde Avrupa'daki 1500 kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kalemlerde sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz. Yayın gelirlerimizin Avrupa liglerine göre düşük olması nedeniyle toplam gelirde ilk 10'da yer almamız gerekirken orada değiliz. Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor."