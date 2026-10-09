Jose Mourinho: 'Arda Güler sakattı, izin verdim!'

Milli aranın ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Real Madrid'de Jose Mourinho, basın toplantısında oyuncularına sahip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mbappe'nin tedavi süreci ve özel hayatıyla ilgili haberleri eleştiren deneyimli teknik adam, Bernabeu tribünlerine de adil davranmaları çağrısında bulundu.
"MUTLAKA BİR ŞEY ÇIKARILMALI"
Mbappe'nin taraftarlar tarafından ıslıklanması ihtimali sorulan Mourinho, medya mensuplarına şu yanıtı verdi:
"Böyle bir şey olursa, herhangi birinizi özel olarak kastetmiyorum ama sizin için bir zafer olur. Son haftalarda futbol dünyasında yeterince gerçek gündem olduğunu düşünüyordum. City gibi büyük bir dosya, ülkemde Cristiano ile teknik direktörü arasındaki zor durum... İşinizi besleyebilecek bu kadar konu var ama yeterli olmamış. Real Madrid, Real Madrid'dir; buradan mutlaka bir şey çıkarmak gerekiyor."
Portekizli teknik adam, Mbappe çevresindeki tartışmaların abartılı olup olmadığı sorusunu ise "Gülünç" diyerek yanıtladı.
MBAPPE'NİN TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI
Futbolcuların özel hayatlarında da sorumluluk taşıdığını belirten Mourinho, milli ara boyunca oyuncularının profesyonel yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.
"Benim için bir futbolcu, günün 24 saati futbolcudur. Özel hayatında yaptığı şeylerin de etkisi olur. Futbolcu bir insandır, zaman zaman hata yapabilir ama sorumluluk duygusunu her zaman taşımalıdır. Real Madrid oyuncuları bu dönemde profesyonel açıdan örnek davrandı."
Mbappe'nin önce kulüpte muayene edildiğini, ardından dizindeki sorun nedeniyle ikinci bir görüş almak için ayrıldığını aktaran Mourinho, Paris ve İsviçre'den gelen görüntüler üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.
"Önce gece kulübü denildi. Gece kulübü eğlencesi değildi; Paris'teki moda etkinliği kapsamında özel bir organizasyondu. Sonra İsviçre'deki bisiklet meselesi çıktı. Otelde spa ve ortak alanlara gitmek için birkaç bisiklet vardı. Tamamen sakin bir ortamdan söz ediyoruz."
"ARDA'YA İZNİ BEN VERDİM"
Mourinho, Arda Güler'in durumunu da örnek göstererek sakat futbolcuların kontrollerinin yapıldığını ve tedavi programlarının takip edildiğini anlattı.
"Arda son maçta sakatlandı. Ona iki gün izin veren bendim. Sakat oyuncular Valdebebas'a geldi, teşhisleri konuldu ve iyileşme süreçlerine devam ettiler."
Dean Huijsen hakkında çıkan haberlere de değinen Mourinho, oyuncunun Pitarch'ın evinin önünde durup mesaj gönderirken neredeyse suçlu gibi gösterildiğini savundu.
Deneyimli çalıştırıcı, takımın sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeterince gündeme taşınmadığını öne sürdü:
"Bir hikâye istiyorsunuz, size vereyim. Real Madrid ilk kez ekim ayında yeni sakatlık yaşamıyor; mevcut sakatlıklar geçen sezondan kalma. Bu iyi bir hikâye ama hoşunuza gitmiyor."
"SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYEN EVİNDE KALIR"
Bernabeu'daki taraftarların tepkisine saygı duyduğunu belirten Mourinho, Mbappe'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
"Umudum, Bernabeu'nun adil davranabilmesi. Adil olmak, akıllı olmaktır. Satır aralarını okumak ve yaşananları anlamaktır."
Oyuncularına yaklaşımında kulübe karşı sorumlulukların belirleyici olduğunu vurgulayan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir Real Madrid oyuncusu, kulübün oyuncusu gibi davranmaz ve futbolcu ya da vatandaş olarak yükümlülüklerini yerine getirmezse onu yedek kulübesinde görmezsiniz. Islıklama fırsatınız da olmaz çünkü evinde kalır. Mbappe oynayacak, yedek kulübesinde bile olmayacak. Real Madrid'e karşı sorumluluklarını aksatmadığından eminim."
VINICIUS'A DESTEK ÇAĞRISI
Performansıyla eleştirilen Vinicius Junior hakkında da konuşan Mourinho, oyuncu yönetiminin yalnızca iyi oynayanı sahaya sürmekten ibaret olmadığını ifade etti.
Bazı futbolcuların seviyelerine yeniden ulaşmak için zamana ve farklı yöntemlere ihtiyaç duyabileceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalı yıldızın yaşadığı sıkıntının kendisini üzdüğünü söyledi.
"Vini'nin iyi olmak, maç kazandırmak ve fark yaratmak istediğini görüyorum. Onun çektiği sıkıntıyı hissetmek beni üzüyor. Beklediğimden de harika bir insan ve geri dönmek için çok çalışıyor."
Vinicius'un sürekli oynatılması ya da farklı bir programla desteklenmesi seçeneklerinin değerlendirilebileceğini belirten Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:
"Gerçek Real Madrid taraftarına yalnızca saygı duyarım. Ancak bazılarınızın etkisiyle insanların ona yardımcı olmaması kalbimi acıtıyor. Desteklenmeyi hak ediyor. Taraftarlara bu kadar mutluluk veren Vini olmak için çok istekli."
MILITAO İÇİN BİRKAÇ HAFTA DAHA
Takımın son durumuna ilişkin bilgi veren Mourinho, Federico Valverde'nin durumunun belirsiz olduğunu, Eder Militao'nun ise henüz forma giyemeyeceğini açıkladı.
Militao'nun antrenman performansından memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, oyuncunun Roma karşılaşmasında da görev alamayacağını ve birkaç haftaya daha ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ferland Mendy'nin takımla ilk kez saha çalışmasına katıldığını aktaran Mourinho, Rodrygo'nun dönüşünün ise henüz yakın olmadığını ifade etti.
Yan Diomande'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda bilgi vermeyen Mourinho, kadrodaki tüm oyuncuların kalitesine güvendiğini vurguladı.
"ÜÇ PUANI ALMAK ZORUNDAYIZ"
Yaklaşan karşılaşmada Şampiyonlar Ligi seviyesinde, iyi futbol oynayan bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Mourinho, son yenilginin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Milli arada yalnızca beş oyuncuyla çalışabildiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, diğer futbolcuların milli maçları ve kendilerine verilen kısa izinlerin ardından farklı zamanlarda takıma döndüğünü belirterek hazırlık sürecinin kolay geçmediğini aktardı.
"MUTLAKA BİR ŞEY ÇIKARILMALI"
Mbappe'nin taraftarlar tarafından ıslıklanması ihtimali sorulan Mourinho, medya mensuplarına şu yanıtı verdi:
"Böyle bir şey olursa, herhangi birinizi özel olarak kastetmiyorum ama sizin için bir zafer olur. Son haftalarda futbol dünyasında yeterince gerçek gündem olduğunu düşünüyordum. City gibi büyük bir dosya, ülkemde Cristiano ile teknik direktörü arasındaki zor durum... İşinizi besleyebilecek bu kadar konu var ama yeterli olmamış. Real Madrid, Real Madrid'dir; buradan mutlaka bir şey çıkarmak gerekiyor."
Portekizli teknik adam, Mbappe çevresindeki tartışmaların abartılı olup olmadığı sorusunu ise "Gülünç" diyerek yanıtladı.
MBAPPE'NİN TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI
Futbolcuların özel hayatlarında da sorumluluk taşıdığını belirten Mourinho, milli ara boyunca oyuncularının profesyonel yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.
"Benim için bir futbolcu, günün 24 saati futbolcudur. Özel hayatında yaptığı şeylerin de etkisi olur. Futbolcu bir insandır, zaman zaman hata yapabilir ama sorumluluk duygusunu her zaman taşımalıdır. Real Madrid oyuncuları bu dönemde profesyonel açıdan örnek davrandı."
Mbappe'nin önce kulüpte muayene edildiğini, ardından dizindeki sorun nedeniyle ikinci bir görüş almak için ayrıldığını aktaran Mourinho, Paris ve İsviçre'den gelen görüntüler üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.
"Önce gece kulübü denildi. Gece kulübü eğlencesi değildi; Paris'teki moda etkinliği kapsamında özel bir organizasyondu. Sonra İsviçre'deki bisiklet meselesi çıktı. Otelde spa ve ortak alanlara gitmek için birkaç bisiklet vardı. Tamamen sakin bir ortamdan söz ediyoruz."
"ARDA'YA İZNİ BEN VERDİM"
Mourinho, Arda Güler'in durumunu da örnek göstererek sakat futbolcuların kontrollerinin yapıldığını ve tedavi programlarının takip edildiğini anlattı.
"Arda son maçta sakatlandı. Ona iki gün izin veren bendim. Sakat oyuncular Valdebebas'a geldi, teşhisleri konuldu ve iyileşme süreçlerine devam ettiler."
Dean Huijsen hakkında çıkan haberlere de değinen Mourinho, oyuncunun Pitarch'ın evinin önünde durup mesaj gönderirken neredeyse suçlu gibi gösterildiğini savundu.
Deneyimli çalıştırıcı, takımın sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeterince gündeme taşınmadığını öne sürdü:
"Bir hikâye istiyorsunuz, size vereyim. Real Madrid ilk kez ekim ayında yeni sakatlık yaşamıyor; mevcut sakatlıklar geçen sezondan kalma. Bu iyi bir hikâye ama hoşunuza gitmiyor."
"SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYEN EVİNDE KALIR"
Bernabeu'daki taraftarların tepkisine saygı duyduğunu belirten Mourinho, Mbappe'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
"Umudum, Bernabeu'nun adil davranabilmesi. Adil olmak, akıllı olmaktır. Satır aralarını okumak ve yaşananları anlamaktır."
Oyuncularına yaklaşımında kulübe karşı sorumlulukların belirleyici olduğunu vurgulayan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir Real Madrid oyuncusu, kulübün oyuncusu gibi davranmaz ve futbolcu ya da vatandaş olarak yükümlülüklerini yerine getirmezse onu yedek kulübesinde görmezsiniz. Islıklama fırsatınız da olmaz çünkü evinde kalır. Mbappe oynayacak, yedek kulübesinde bile olmayacak. Real Madrid'e karşı sorumluluklarını aksatmadığından eminim."
VINICIUS'A DESTEK ÇAĞRISI
Performansıyla eleştirilen Vinicius Junior hakkında da konuşan Mourinho, oyuncu yönetiminin yalnızca iyi oynayanı sahaya sürmekten ibaret olmadığını ifade etti.
Bazı futbolcuların seviyelerine yeniden ulaşmak için zamana ve farklı yöntemlere ihtiyaç duyabileceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalı yıldızın yaşadığı sıkıntının kendisini üzdüğünü söyledi.
"Vini'nin iyi olmak, maç kazandırmak ve fark yaratmak istediğini görüyorum. Onun çektiği sıkıntıyı hissetmek beni üzüyor. Beklediğimden de harika bir insan ve geri dönmek için çok çalışıyor."
Vinicius'un sürekli oynatılması ya da farklı bir programla desteklenmesi seçeneklerinin değerlendirilebileceğini belirten Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:
"Gerçek Real Madrid taraftarına yalnızca saygı duyarım. Ancak bazılarınızın etkisiyle insanların ona yardımcı olmaması kalbimi acıtıyor. Desteklenmeyi hak ediyor. Taraftarlara bu kadar mutluluk veren Vini olmak için çok istekli."
MILITAO İÇİN BİRKAÇ HAFTA DAHA
Takımın son durumuna ilişkin bilgi veren Mourinho, Federico Valverde'nin durumunun belirsiz olduğunu, Eder Militao'nun ise henüz forma giyemeyeceğini açıkladı.
Militao'nun antrenman performansından memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, oyuncunun Roma karşılaşmasında da görev alamayacağını ve birkaç haftaya daha ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ferland Mendy'nin takımla ilk kez saha çalışmasına katıldığını aktaran Mourinho, Rodrygo'nun dönüşünün ise henüz yakın olmadığını ifade etti.
Yan Diomande'nin ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda bilgi vermeyen Mourinho, kadrodaki tüm oyuncuların kalitesine güvendiğini vurguladı.
"ÜÇ PUANI ALMAK ZORUNDAYIZ"
Yaklaşan karşılaşmada Şampiyonlar Ligi seviyesinde, iyi futbol oynayan bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Mourinho, son yenilginin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Milli arada yalnızca beş oyuncuyla çalışabildiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, diğer futbolcuların milli maçları ve kendilerine verilen kısa izinlerin ardından farklı zamanlarda takıma döndüğünü belirterek hazırlık sürecinin kolay geçmediğini aktardı.