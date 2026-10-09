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Salih Özcan: "Her şey iyi gidiyor"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, İstanbul'da her şeyin kendisi için iyi gittiğini ve bundan keyif aldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Salih Özcan: 'Her şey iyi gidiyor'
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Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Köln'ün eski bir oyuncusu olan 28 yaşındaki futbolcu, bu hafta oynanacak Köln - Borussia Mönchengladbach derbisiyle ilgili konuştu ve Beşiktaş için de bir itirafta bulundu.

Milli futbolcu, "Burada çok iyiyim. İstanbul'da yaşam gerçekten çok güzel. Sezona iyi bir başlangıç yaptık." dedi.

"HARİKA BİR ŞEY"

İstanbul'da sokaklarda çok sık tanındığı şeklinde bir hatırlatma yöneltilen Salih Özcan, "Çok sık demek bile yetersiz kalır. Artık dışarıya bile çıkamıyorsunuz gibi geliyor. Bu ülke bu duygularla ve futbolla ayakta duruyor. Şu anda bundan gerçekten keyif alıyorum. Harika bir şey." diye konuştu.

"ORASI BENİM YUVAM"

Salih Özcan, İstanbul'da mutlu olmasına rağmen Köln'den de kopamadı. Alman basınında yer alan haberde, deneyimli orta saha oyuncusunun kısa süre önce Köln'den bir ev aldığı belirtildi. Bu konuyla ilgili konuşan milli futbolcu, "Köln'de büyüdüm. Orası benim yuvam ve her zaman böyle olacak." diye konuştu.

Köln maçlarını da takip ettiğini söyleyen Salih Özcan, "Kendi maçlarımla denk gelmediği sürece tüm maçları izliyorum. Hala çok yakından ilgileniyorum." dedi.
 
Salih Özcan, geride kalan yaz transfer döneminde imza attığı Beşiktaş'ta 13 maçta süre buldu.  

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