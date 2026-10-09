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Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu için ayrılık iddiası

Galatasaray'ın Leipzig'den kiralık olarak renklerine bağladığı El Chadaille Bitshiabu, hayal kırıklığı yarattı. 28 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 21 yaşındaki futbolcu için karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 10:33
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu için ayrılık iddiası
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Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar sezon başında Leipzig'den Bitshiabu'yu kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Transferi sonrası Fransız futbolcunun fazla kiloları olduğu ve bunları vermeden forma giyemeyeceği iddia edilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, başından beri futbolcunun transferine çok sıcak değildi. Teknik ekibin gözüne giremeyen Bitshiabu'nun ocak ayında gönderileceği öne sürüldü.

HİÇBİR RESMİ MAÇTA SÜRE ALMADI

Bitshiabu, Galatasaray formasıyla hiçbir resmi maçta süre almadı. 21 yaşındaki stoperin sözleşmesinde 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. 

 

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