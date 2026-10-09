Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu için ayrılık iddiası

Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar sezon başında Leipzig'den Bitshiabu'yu kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Transferi sonrası Fransız futbolcunun fazla kiloları olduğu ve bunları vermeden forma giyemeyeceği iddia edilmişti.
Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, başından beri futbolcunun transferine çok sıcak değildi. Teknik ekibin gözüne giremeyen Bitshiabu'nun ocak ayında gönderileceği öne sürüldü.
HİÇBİR RESMİ MAÇTA SÜRE ALMADI
Bitshiabu, Galatasaray formasıyla hiçbir resmi maçta süre almadı. 21 yaşındaki stoperin sözleşmesinde 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, başından beri futbolcunun transferine çok sıcak değildi. Teknik ekibin gözüne giremeyen Bitshiabu'nun ocak ayında gönderileceği öne sürüldü.
HİÇBİR RESMİ MAÇTA SÜRE ALMADI
Bitshiabu, Galatasaray formasıyla hiçbir resmi maçta süre almadı. 21 yaşındaki stoperin sözleşmesinde 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.