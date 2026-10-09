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Bursaspor'dan Onyekuru bombası

Bonservisi elinde bulunan Henry Onyekuru için girişimler başladı. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızla anlaşma sağlayıp bir an önce antrenmanlara başlatmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 09:48
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Bursaspor'dan Onyekuru bombası
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Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, ara transfer döneminde önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, son olarak Süper Lig ekiplerinden G.Birliği forması giyen ve şuanda bonservisi elinde bulunan Henry Onyekuru ile yakından ilgileniyor.

29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan yeşil-beyazlılar, görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Bonservisi elinde olduğu için Henry Onyekuru ile istediği zaman sözleşme imkanı bulunan Bursaspor, acele etmiyor.

OCAK'TA OYNAYABİLİR

Bunun en önemli sebebi ise Onyekuru imzayı atsa bile sözleşmesinin tescili için ocak ayının beklenmesi gerekecek.

Nijeryalı oyuncu, ocak ayından önce resmi maçlarda forma giyemeyecek. Ancak bir süredir kulüpsüz kaldığı için antrenman eksiği bulunan Onyekuru, takıma dahil edilip yeni arkadaşları ile çalışmalara başlayabilecek.

Böylece sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen hazır bir hale gelecek. Bursaspor, yarım sezonluk bir anlaşma yapıp, sözleşmeye opsiyon maddesi eklemek istiyor. 

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