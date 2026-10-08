Real Madrid'de Mbappe krizi: Gece kulübü görüntüleri tepki çekti!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde gündeme gelen görüntüleriyle tartışma konusu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Mbappe, maçın ardından yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki haftadır forma giyemiyor.
GECE KULÜBÜ ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle dinlenmesi gereken süreçte Paris'te bir gece kulübüne gitmesi, Real Madrid'de rahatsızlık yarattı.
27 yaşındaki futbolcunun, oyuncu Ester Exposito ile birlikte gece kulübünde görüntülendiği öne sürüldü.
Mbappe'nin sakatlık dönemindeki bu tercihinin İspanyol kulübünde hoşnutsuzluğa neden olduğu belirtildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA TARTIŞILDI
Fransız yıldızın İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşması da eleştirilerin hedefi oldu.
İspanyol basını ve bazı Real Madrid taraftarları, dizinden sakatlığı bulunan Mbappe'nin bu görüntülerini profesyonellik açısından sorguladı.
GECE KULÜBÜ ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle dinlenmesi gereken süreçte Paris'te bir gece kulübüne gitmesi, Real Madrid'de rahatsızlık yarattı.
27 yaşındaki futbolcunun, oyuncu Ester Exposito ile birlikte gece kulübünde görüntülendiği öne sürüldü.
Mbappe'nin sakatlık dönemindeki bu tercihinin İspanyol kulübünde hoşnutsuzluğa neden olduğu belirtildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA TARTIŞILDI
Fransız yıldızın İsviçre'de bisiklet sürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşması da eleştirilerin hedefi oldu.
İspanyol basını ve bazı Real Madrid taraftarları, dizinden sakatlığı bulunan Mbappe'nin bu görüntülerini profesyonellik açısından sorguladı.