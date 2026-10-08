Kayserispor'da Daniel Moreno: "20 gol atacağım!"

Kayserispor'un Kolombiyalı futbolcusu Daniel Moreno, bu sezonki hedeflerini açıkladı.

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calendar 08 Ekim 2026 11:30
Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Daniel Moreno: '20 gol atacağım!'
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve yeniden üst lige yükselmeyi hedefleyen Kayserispor'da Daniel Moreno, sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'den transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 20 gole ulaşmak istediğini belirtti.

Moreno, "Öncelikle takım ama bireysel amaçlarımız da var. Biz planlarımız yapıyoruz ama Allah ne dediyse, kaderimiz neyse o ama benim amacım 20 gol atmak ve Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kayserispor'da mutlu olduğunu dile getiren Kolombiyalı oyuncu, şampiyonluk hedefine ilişkin şunları söyledi:

"Kayseri'de olduğum için çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu takımda beni iyi karşıladılar. 'İyi ki geldim' diyorum. Benim ilk amacım Kayserispor'u layık olduğu yere Süper Lig'e taşımak. Bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İyi bir yoldayız. İyi başladık. İnşallah devamını getiririz."

"MÜTHİŞ BİR TARAFTARIMIZ VAR"

Kayseri şehrinden ve taraftarlardan da övgüyle söz eden Moreno, "Şehir olarak gerçekten böyle beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Güzel bir şehir. Ailem beğendi. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; müthiş bir taraftarımız var. Her zaman bizi desteklesinler" dedi.

Takım içerisindeki birlikteliğe de değinen Kolombiyalı futbolcu, "Takımda iyi bir ambiyans ve aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

8 MAÇTA 5 GOL ATTI

Kayserispor, ligde geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında görev yapan Daniel Moreno ise bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.

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