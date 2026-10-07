Scott McTominay, İngiltere'ye dönmek istiyor!

Napoli forması giyen Scott McTominay, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılabilir.
İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'e geri dönmek istiyor. İskoç oyuncunun menajerinin, bu doğrultuda birçok takımla bazı ön görüşmeler yaptığı belirtildi. Manchester United ve Aston Villa, geride kalan yaz döneminde deneyimli orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi almıştı.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Scott McTominay'ın maaş talebi de Napoli'yi sözleşme uzatma konusunda zorluyor. Napoli, McTominay'ın da İngiltere'ye geri dönme isteği nedeniyle deneyimli orta saha oyuncusunun bonservisini belirledi. İtalyan ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan 25-30 milyon euro bonservis bekliyor.
İTALYA PERFORMANSI
Napoli'ye 2024 yazında Manchester United'dan transfer olan Scott McTominay, İtalyan ekibinde 82 maçta 27 gol attı ve 10 asist yaptı. McTominay, 2025'te Napoli ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'e geri dönmek istiyor. İskoç oyuncunun menajerinin, bu doğrultuda birçok takımla bazı ön görüşmeler yaptığı belirtildi. Manchester United ve Aston Villa, geride kalan yaz döneminde deneyimli orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi almıştı.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Scott McTominay'ın maaş talebi de Napoli'yi sözleşme uzatma konusunda zorluyor. Napoli, McTominay'ın da İngiltere'ye geri dönme isteği nedeniyle deneyimli orta saha oyuncusunun bonservisini belirledi. İtalyan ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan 25-30 milyon euro bonservis bekliyor.
İTALYA PERFORMANSI
Napoli'ye 2024 yazında Manchester United'dan transfer olan Scott McTominay, İtalyan ekibinde 82 maçta 27 gol attı ve 10 asist yaptı. McTominay, 2025'te Napoli ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.