Simeone'nin gayrimenkul serveti: Madrid'de 180'i aşkın daire

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, bu kez saha kenarındaki başarılarıyla değil, İspanya'daki gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gazeteci Glòria Serra'nın sunduğu "Equipo de Investigación" programı, Simeone ve eşi Carla Pereyra'nın spor dünyası dışındaki yatırımlarını mercek altına aldı. Programda aktarılan bilgilere göre çift, Madrid'in merkezi bölgelerinde yaptıkları alımlarla geniş bir gayrimenkul portföyü oluşturdu.
180 DAİRE VE 7 BİNA
L'Equipe'in aktardığına göre; maaşında indirime gitmeden önce yıllık 20 milyon euronun üzerinde kazanan Simeone, gelirinin önemli bölümünü gayrimenkule yönlendirdi.
Çiftin yatırımlarında operasyonları yürüten isim ise Arjantinli eski model ve sunucu Carla Pereyra. Gayrimenkul geliştirme, yönetim ve alım satım faaliyetleri, birlikte kurdukları Carpersim SL şirketi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Şirketin ticaret siciline sunduğu hesaplara göre varlıklarının değeri yaklaşık 39,7 milyon euro. Bu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberí gibi öne çıkan bölgelerinde bulunan 180 daire ve yedi bina yer alıyor.
TEK TEK DAİRE YERİNE BİNA ALIYORLAR
Simeone ve Pereyra'nın yatırım stratejisinde, bağımsız daire satın almaktan çok binaların tamamını edinmek öne çıkıyor.
Çift, 2024 yılında Tres Cantos 1415 adlı ikinci bir şirket daha kurdu. Bu şirket aracılığıyla Madrid'in kuzeyinde yaklaşık bir hektarlık arazi satın alındı. Arazide üniversite öğrenci yurtlarının da aralarında bulunduğu yeni projeler geliştirilmesi planlanıyor.
KONUT TARTIŞMASININ MERKEZİNDE
Simeone'nin yatırımları, İspanya'da konut sıkıntısı, yükselen fiyatlar ve hacizler nedeniyle tahliyelerin tartışıldığı bir dönemde kamuoyunun gündemine taşındı.
Programa katılan gazeteci Antonio Maestre, yüksek sermayenin toplu alımlarda sağladığı avantajlara dikkat çekerek, "Paranız olduğunda toplu paketler satın almak çok daha kolay. On tane alıyorsunuz ve size bir teklif yapıyorlar; 200 bin euro değerindeki konutlar 50 bin euroya geliyor. Bu döngü de giderek büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mari Carmen adlı bir kişinin evinden tahliye edilmesi bağlamında konuşan Maestre, gayrimenkul üzerinden ticari kazanç elde etmekle barınma hakkının aynı şekilde korunmaması gerektiğini savundu.
Maestre, "Simeone gibi birinin 180 konut üzerinden iş yapma hakkıyla bir kişinin yaşamak için bir konuta sahip olma hakkının aynı şekilde korunmaması gerektiğini herkes anlayabilir." ifadelerini kullandı.
180 DAİRE VE 7 BİNA
L'Equipe'in aktardığına göre; maaşında indirime gitmeden önce yıllık 20 milyon euronun üzerinde kazanan Simeone, gelirinin önemli bölümünü gayrimenkule yönlendirdi.
Çiftin yatırımlarında operasyonları yürüten isim ise Arjantinli eski model ve sunucu Carla Pereyra. Gayrimenkul geliştirme, yönetim ve alım satım faaliyetleri, birlikte kurdukları Carpersim SL şirketi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Şirketin ticaret siciline sunduğu hesaplara göre varlıklarının değeri yaklaşık 39,7 milyon euro. Bu portföyde, Madrid'in özellikle Salamanca ve Chamberí gibi öne çıkan bölgelerinde bulunan 180 daire ve yedi bina yer alıyor.
TEK TEK DAİRE YERİNE BİNA ALIYORLAR
Simeone ve Pereyra'nın yatırım stratejisinde, bağımsız daire satın almaktan çok binaların tamamını edinmek öne çıkıyor.
Çift, 2024 yılında Tres Cantos 1415 adlı ikinci bir şirket daha kurdu. Bu şirket aracılığıyla Madrid'in kuzeyinde yaklaşık bir hektarlık arazi satın alındı. Arazide üniversite öğrenci yurtlarının da aralarında bulunduğu yeni projeler geliştirilmesi planlanıyor.
KONUT TARTIŞMASININ MERKEZİNDE
Simeone'nin yatırımları, İspanya'da konut sıkıntısı, yükselen fiyatlar ve hacizler nedeniyle tahliyelerin tartışıldığı bir dönemde kamuoyunun gündemine taşındı.
Programa katılan gazeteci Antonio Maestre, yüksek sermayenin toplu alımlarda sağladığı avantajlara dikkat çekerek, "Paranız olduğunda toplu paketler satın almak çok daha kolay. On tane alıyorsunuz ve size bir teklif yapıyorlar; 200 bin euro değerindeki konutlar 50 bin euroya geliyor. Bu döngü de giderek büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mari Carmen adlı bir kişinin evinden tahliye edilmesi bağlamında konuşan Maestre, gayrimenkul üzerinden ticari kazanç elde etmekle barınma hakkının aynı şekilde korunmaması gerektiğini savundu.
Maestre, "Simeone gibi birinin 180 konut üzerinden iş yapma hakkıyla bir kişinin yaşamak için bir konuta sahip olma hakkının aynı şekilde korunmaması gerektiğini herkes anlayabilir." ifadelerini kullandı.