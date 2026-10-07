Oosterwolde transferinde yeni perde

Roma'nın, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde transferi için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 09:21
Haber: Sporx.com dış haberler
Oosterwolde transferinde yeni perde
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için Roma iddiası yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen transferin ardından Oosterwolde'yi listesinde tutmaya devam ediyor.

ROMA'NIN LİSTESİNDE

Yaz döneminde sağlık kontrollerindeki şüpheler nedeniyle sonuçlanmayan transferin ardından Roma'nın 25 yaşındaki savunmacıya olan ilgisinin sürdüğü belirtildi.

OCAK AYINDA YENİ HAMLE

Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, Oosterwolde'nin sakatlık sonrası sahalara dönüş sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.

Hollandalı futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi halinde Roma'nın ocak ayında transfer için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

TRANSFER SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferinin sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşmediği ve oyuncunun Fenerbahçe'de kaldığı belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun eylül ayının başında geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

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