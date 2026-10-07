Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için Roma iddiası yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen transferin ardından Oosterwolde'yi listesinde tutmaya devam ediyor.
ROMA'NIN LİSTESİNDE
Yaz döneminde sağlık kontrollerindeki şüpheler nedeniyle sonuçlanmayan transferin ardından Roma'nın 25 yaşındaki savunmacıya olan ilgisinin sürdüğü belirtildi.
OCAK AYINDA YENİ HAMLE
Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, Oosterwolde'nin sakatlık sonrası sahalara dönüş sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
Hollandalı futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi halinde Roma'nın ocak ayında transfer için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.
TRANSFER SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferinin sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşmediği ve oyuncunun Fenerbahçe'de kaldığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcunun eylül ayının başında geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.
ROMA'NIN LİSTESİNDE
Yaz döneminde sağlık kontrollerindeki şüpheler nedeniyle sonuçlanmayan transferin ardından Roma'nın 25 yaşındaki savunmacıya olan ilgisinin sürdüğü belirtildi.
OCAK AYINDA YENİ HAMLE
Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun, Oosterwolde'nin sakatlık sonrası sahalara dönüş sürecini yakından takip ettiği aktarıldı.
Hollandalı futbolcunun tamamen hazır hale gelmesi halinde Roma'nın ocak ayında transfer için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.
TRANSFER SON ANDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Oosterwolde'nin yaz transfer döneminde Roma'ya transferinin sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleşmediği ve oyuncunun Fenerbahçe'de kaldığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcunun eylül ayının başında geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.