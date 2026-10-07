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F.Bahçe'de İsmail Kartal'dan Asensio'ya: "Sahne senin!"

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Marco Asensio ile Teknik Direktör İsmail Kartal arasında Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi özel bir görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 08:13
Haber: Sporx.com
F.Bahçe'de İsmail Kartal'dan Asensio'ya: 'Sahne senin!'
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Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığının ardından ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2 Ağustos'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan İspanyol futbolcu, Eyüpspor maçıyla kadroya dönmüş ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından riske edilmemişti.

MİLLİ ARADA TAMAMEN İYİLEŞTİ

Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Asensio, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile oynanan mücadelede görev aldı.

Tecrübeli futbolcunun bu karşılaşmadaki performansı teknik heyet ve taraftarlardan beğeni topladı.

"RİZE'DE İLK 11'DE OLACAKSIN"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Çaykur Rizespor maçı öncesinde Asensio ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Kartal'ın tecrübeli futbolcuya, "Rize'de ilk 11'de olacaksın. Senden iyi bir performans bekliyorum. Sahne senin. Geçen sezon bu deplasmanda gösterdiğin performansı cumartesi günü de göster." İfadesini kullandığı öğrenildi.

Asensio'nun da bu görüşme sonrası İsmail Kartal'a gol sözü verdi.

GEÇEN SEZON 2 GOL, 1 ASİST

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin geçen sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

İspanyol futbolcu, sarı-lacivertlilerin attığı 5 golün 3'üne doğrudan katkı sağlamıştı.

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