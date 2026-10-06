Dün
BİTTİ
İskoçya
1
Slovenya
2
Dün
BİTTİ
İsviçre
3
Kuzey Makedonya
0
Dün
BİTTİ
Hırvatistan
1
İspanya
2
Dün
BİTTİ
İngiltere
3
Çekya
0
Dün
BİTTİ
Kazakistan
2
Faroe Adaları
2
Dün
BİTTİ
Arnavutluk
2
San Marino
1
Dün
BİTTİ
Beyaz Rusya
1
Finlandiya
0
Dün
BİTTİ
Moldova
0
Slovakya
4
Dün
BİTTİ
Estonya
0
İzlanda
0
Dün
BİTTİ
Lüksemburg
0
Bulgaristan
2

Mikel Merino parladı, İspanya iki golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 3'te İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mikel Merino parladı, İspanya iki golle kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Poljud Stadyumu'nda karşılaştığı Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi Hırvatistan, 17. dakikada Ivan Perisic'in golüyle öne geçti. İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağladı. Hırvatistan'da Perisic, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Merino, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak İspanya'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla dörtte dört yapan İspanya, puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında İspanya, Çekya deplasmanına gidecek; Hırvatistan ise İngiltere'ye konuk olacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.