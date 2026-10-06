Mikel Merino parladı, İspanya iki golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Poljud Stadyumu'nda karşılaştığı Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Hırvatistan, 17. dakikada Ivan Perisic'in golüyle öne geçti. İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağladı. Hırvatistan'da Perisic, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Merino, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak İspanya'ya galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla dörtte dört yapan İspanya, puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçlarında İspanya, Çekya deplasmanına gidecek; Hırvatistan ise İngiltere'ye konuk olacak.
Bu sonuçla dörtte dört yapan İspanya, puanını 12'ye yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçlarında İspanya, Çekya deplasmanına gidecek; Hırvatistan ise İngiltere'ye konuk olacak.