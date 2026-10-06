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Furkan Akar'dan madalya hedefi!

Milli sürat patenci Furkan Akar, yeni sezonda Dünya Turu'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Furkan Akar'dan madalya hedefi!
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Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyası bulunan milli sürat patenci Furkan Akar, yeni sezonda düzenlenecek Dünya Turu'nda da madalya hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ise 1000 metrede bronz madalya elde eden milli sporcu, kazandığı madalyalarla bu alanda ilkleri başardı.

Polonya, Almanya ve ABD milli takımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında ortak antrenmanlar yapan Furkan Akar, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda ter döken ay-yıldızlı sürat patenci, Dünya Turu müsabakalarında kürsüye çıkarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalara bir yenisi eklemek istiyor.

"Geçen seneye göre daha heyecanlıyız"

Furkan Akar, AA muhabirine, 2026-2027 sezonu çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Her geçen senenin kendisi için bir tecrübe olduğunu belirten Furkan, "Geçen seneye göre daha heyecanlıyız ve daha iyi hazırlanıyoruz. Sezona Erzurum'da başladık ve burada Polonya Milli Takımı'nı misafir ederek birlikte antrenman yaptık. Sonrasında ise Almanya ve ABD milli takımlarıyla kamp yaptık. Bunlarla tecrübe üstüne tecrübe katıyoruz." dedi.

Furkan Akar, sezona Dünya Turu ile başlayacaklarına işaret ederek, "Dünya Turu'na az kaldı ve bu sezon 7 turnuva olacak. Her sezon olduğu gibi dünya ve Avrupa şampiyonaları da olacak. Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazandığım madalyaların ardından artık 7 etaptan oluşan Dünya Turu yarışlarında da madalya almak istiyorum. Kısa mesafede iddialıyım ama diğer mesafelerde de elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

"Farklı ülkelerle kamp yapmak bizim için tecrübe"

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlatan Furkan, şöyle devam etti:

"Tecrübe üstüne tecrübe, başarı üstüne başarı katarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bunun için her zaman yoğun çalışıyoruz. Kamplarımız çok sıkı ve olimpiyatların ardından farklı ülkelerle kamplar yaparak, onların arkasından, önünden kayarak hatalarını göz önünde bulundurmak bizim için bir tecrübe. Onların antrenmanlardaki hatalarına bakarak eğer rakibimiz olarak gelirlerse bunları da göz önünde bulunduracağız. Bunları en iyi şekilde yaparak Dünya Turu'nda madalya almayı hedefliyorum."

Tekrar olimpiyatlara gitmek istediğini ve bunun en büyük hedefi olduğunu aktaran Furkan Akar, şunları kaydetti:

"Bu sezondan itibaren olimpiyata kadar kendimizi deneyeceğiz. Bazı şeyler deneyip tecrübe kazanacağız. Bu milli takım kampları bizim için çok önemli oluyor. Yarışlarda kuvvet ve dayanıklılık bir yana işin içine taktik de giriyor. Bu taktiği de sporcunun hatalarını göz önünde bulundurup yarışta onları düşünerek geçmeye çalışacağız. Birlikte antrenman yapmak, vakit geçirmek, yarışlarını izlemek bunlar çok önemli şeyler. Eğer rakip olarak denk gelirsek antrenmanlarda birlikte kaymış olmanın rahatlığı bize avantaj oluyor. Bunlar çok önemli faktörler."

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