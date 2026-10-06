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Fenerbahçe için flaş Mbappe iddiası!

Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Lille forması giyen Ethan Mbappe'nin önerildiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 10:05
Haber: Fanatik
Fenerbahçe için flaş Mbappe iddiası!
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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin, aracı menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERLERDEN SÜRPRİZ ÖNERİ

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda bir oyuncuyla yolların ayrılması planlanırken, yönetimin +4 kontenjanına uygun ve 23 yaş altındaki oyuncular üzerinde de çalışmalar yaptığı belirtildi.

Bu doğrultuda aracı menajerlerin 19 yaşındaki Ethan Mbappe'yi sarı-lacivertli yönetime önerdiği ifade edildi.

LILLE FORMASI GİYİYOR

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi olan Ethan Mbappe, kariyerini Lille'de sürdürüyor. Daha önce PSG altyapısında forma giyen genç futbolcunun Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

OYUNCU İZLENECEK

Fenerbahçe'nin menajerlerden gelen önerinin ardından Ethan Mbappe'yi transfer listesine eklediği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli yönetimin henüz transfer için karar vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in hazırlayacağı raporların ardından genç futbolcu için teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

SEZONA GOL VE ASİSTLE BAŞLADI

Solak olan Ethan Mbappe, Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille formasıyla 6 resmi karşılaşmada görev alırken ligde 1 gol kaydetti. Genç oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 kaybedilen karşılaşmada 1 asist yaptı.

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