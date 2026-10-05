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Franck Ribery: "Takımım hücum oynamalı"

Fransız eski yıldız Franck Ribery, antrenörlük kursunu tamamladı. Ribery, teknik direktör olmaya hazır olduğunu ve hücum futbolu oynatmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Franck Ribery: 'Takımım hücum oynamalı'
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Fransız eski yıldız Franck Ribery, teknik direktör olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktörlük kursunu tamamlayan Ribery, antrenör olmaya hazır olduğunu söyledi.

43 yaşındaki eski yıldız, "Takım yönetimi, empati ve oyuncularla kurulan ilişkiler benim için çok önemli olacak. Bu, diziliş veya taktiklerin ötesinde bir şey. Birçok harika teknik direktörle çalıştım ve her birinden bir şeyler öğrendim." dedi.

Ribery, "Takımımın hücum futbolu oynamasını istiyorum. Topu hemen geri kazanmalı ve doğrudan kaleye gitmeliyiz. Avrupa'da Kompany'nin Bayern Münih'ini gerçekten beğeniyorum." açıklamasını yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Fiorentina ve Salernitana ile İtalya deneyimleri bulunan Ribery, İtalya'ya antrenör olarak olası geri dönüşüyle ilgili gelen sorunun ardından, "Seri A için hazır mıyım? Ben doğuştan hazırım. Beni nelerin beklediğini göreceğiz." dedi.

 

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