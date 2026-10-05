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Şampiyon Yusuf Taha Turp'a veda

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp'un cenazesi Bursa'da defnedildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 14:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyon Yusuf Taha Turp'a veda
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İstanbul'da beynine pıhtı atması sonucu vefat eden Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım Belediyespor Kulübü güreşçisi 13 yaşındaki Yusuf Taha Turp'un naaşı, Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Turp'un ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından bazı isimler, antrenörler ve arkadaşları katıldı.

İstanbul'da 26 Eylül'de düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip ettiği sırada fenalaşan Turp, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beynine pıhtı attığı öğrenilen ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, dün hayatını kaybetmişti.

 

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