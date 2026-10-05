Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!

"BANA KİMSE TALİMAT VERMEDİ!"



Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre; Yasin Kol'un sorulara verdiği cevapları...



- Eren ACAR isimli şahsı eski hakem işlerinde çalışan kişi olarak tanımaktayım. Yukarıda Eren ACAR isimli şahsın ifade beyanında bahsettiği hususlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

"Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor- Galatasaray maçı öncesi ve sonrası, ... Facetime görüşmeleri yapılmıştır" beyanı tamamen asılsızdır. Bana kimse maçtan önce yada sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de."

- Son 6 yıldır Süper Lig'de üst klasman hakemliği yapmaktayım. Bu süre zarfında yönettiğim tüm maçlar Süper Lig maçı değildir. Aynı zamanda 15 yıldır KTÜ de özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.

"BAHİS ÜYELİĞİM YOKTUR"

- Bahis ve şans oyunları sitelerinde üyeliğim herhangi bir üyeliğim yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. Herhangi bir Yasadışı Bahis sitesine üyeliğim yoktur.

"FERHAT GÜNDOĞDU İLE PARA TRANSFERİMİZ YOK"

- Ferhat GÜNDOĞDU, isimli şahsı sadece MHK başkanı olarak tanırım aramızda herhangi bir alacak verecek husumet yoktur. Ferdi KARADORUK, isimli şahsı sadece ismen tanırım aramızda herhangi bir alacak verecek husumet yoktur. Yüz yüze hiç görüşmedim hayatım boyunca sadece 2 yada 3 kere telefon üzerinde görüşmemiz oldu.

- Ahmet ŞAHİN, isimli şahsı eski MHK başkan yardımcısı olması sebebiyle tanırım aramızda herhangi bir alacak verecek husumet yoktur. Görevden ayrıldıktan sonra hiç görüşmedik.

"HAKEM TAKİP SİSTEMİ YOK"

- Hakem veya adayların farklı kişilerce yönetilen ekipler altında takip edildiği bir yapılanma yoktur. Ben bu zamana kadar böyle bir duruma tanık olmadım.

"DERBİ MAÇLARI ÖNCESİ YARDIMCILARI SORARLAR"

- Türkiye liginde gerçekleşen müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatif alma MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle Hakem kadrosun olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır.

- Ayrıca bu uygulama bana özel değil derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Bende yukarıdaki konuşmalarda anlaşılacağı üzere iyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir.

Onur TOMAK isimli şahıs avukatım olur. Bana internetten hakaret eden kişilere dava açıp oradan tahsil ettiği tazminatları bana göndermesine ilişkin para transferleridir.

- Hüsnü Emre ÇELİMLİ ve Emrah ÜNAL isimli şahısları aktif hakem olmalarından dolayı tanımaktayım. yukarıda anlattığım gibi Birlikte maçlara gittiğimiz dönemlerde yemek yediğimiz zamanlarda hesabı tek kişi öder sonra diğerleri de bu parayı ödeyen kişiye atar bu gönderdiği parada nedeni de budur.

"YASA DIŞI BAHİS İLE ALAKAM YOK"

- Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman Yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yukarıda yapılan tespitleri kabul etmiyorum.

"BORSA YATIRIMI YAPTIM"

- Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Borsada Z....O diye hatırladığım bir hisseye yaklaşık 8 -9 ay önce 3.200.000 TL kadar bir yatırımım olmuştur.

- Bahse konu yatırımdan şu anda ana paradan 2.000.000 TL zararım bulunmaktadır. Ev alırken ablam, eniştem ve annemden borç alarak evimi aldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

FERHAT GÜNDOĞDU CEVABI

"Türkiye liginde gerçekleşen müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatifi alma MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maç yönetecek hakemle Hakem kadrosunu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini bir önerinizin olup olmadığını sorup görüştüğümüz olmaktadır.

Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Bende yukarıdaki konuşmalarda bahsi geçen maçın hakem kadrosu konusunda hakem MHK başkanına sundum onun onayı ile maçlar yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir."

HAKEM YASİN KOL'UN MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI; TIKLA OKU

"HAYATIM BOYUNCA BU KADAR PARAM OLMADI"

- "YASA DIŞI BAHİSLE ALAKALI DEĞİL"