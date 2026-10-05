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Trabzonspor'da Umut Nayir şoku!

Trabzonspor, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 13:33
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Umut Nayir şoku!
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Trabzonspor'da Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'ın yapılan kontrollerinin ardından sakatlığının tespit edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞ UYLUK ARKA KAS GRUBUNDA KANAMA VE ÖDEM

Prof. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesinde Umut Nayir'ın sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşir, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Trabzonspor, Umut Nayir'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

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