Trabzonspor'da Umut Nayir şoku!

Trabzonspor'da Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'ın yapılan kontrollerinin ardından sakatlığının tespit edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAĞ UYLUK ARKA KAS GRUBUNDA KANAMA VE ÖDEM
Prof. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesinde Umut Nayir'ın sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşir, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Trabzonspor, Umut Nayir'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.
Prof. Dr. Ahmet Beşir, yapılan muayene ve MR görüntülemesinde Umut Nayir'ın sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşir, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Trabzonspor, Umut Nayir'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.