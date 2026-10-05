Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, birlikte çalışmaya başladıkları birkaç haftanın ardından Giannis Antetokounmpo'nun oyun kuruculuk becerilerine duyduğu hayranlığın arttığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spoelstra, Heat'in cumartesi günü Quebec City'de Toronto Raptors'ı 129-105 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarda, Giannis'i 1980'lerde Pat Riley'nin çalıştırdığı Magic Johnson'a benzetti.
Yunan yıldızın Heat formasıyla ilk hazırlık maçının ardından konuşan Spoelstra, şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi pozisyonlar yaratıyor. Bunu zaten biliyorduk. Playofflarda onunla üç kez karşılaştık. Ama bu hafta antrenmanlarda bunu her gün gördüğünüzde, ne kadar muhteşem bir oyun kurucu olabildiğini daha iyi anlıyorsunuz."
Giannis'in fiziksel özellikleriyle pas becerisini birleştirmesine dikkat çeken deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boyu, saha görüşü ve şutörlere tam istedikleri noktada pas verebilmesi gerçekten etkileyici. Pat Riley bütün hafta antrenmanlardaydı. Top elindeyken oynama biçimi ve paslarıyla hepimize, 80'lerde Pat'in takımında oynayan o harika, uzun boylu oyun kurucuyu hatırlatıyor."
Magic Johnson, Los Angeles Lakers formasıyla beş NBA şampiyonluğu ve üç MVP ödülü kazanmış, 13 sezonluk kariyerinde maç başına 11,2 asist ortalaması yakalamıştı.
Bir sezondaki en yüksek asist ortalaması 6,5 olan Antetokounmpo ise 13 sezonun ardından ayrıldığı Milwaukee Bucks'ın tüm zamanlardaki asist lideri konumunda bulunuyor.
Giannis, Heat formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında 14 dakikada 9 sayı, 4 ribaund ve 7 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun yedi asistinin tamamı üç sayılık basketlerle sonuçlandı.
Antetokounmpo ve takımın diğer ilk beş oyuncuları, ilk iki çeyrekte görev yaptıktan sonra ikinci yarıda forma giymedi.
Karşılaşmayı 12 sayıyla tamamlayan Andrew Wiggins, Giannis'in pota çevresinde savunmanın dikkatini üzerine çekmesine vurgu yaptı:
"Giannis'in boyalı alanda savunmayı üzerine çekme gücü inanılmaz."
Pelle Larsson ise yıldız oyuncunun boşta kalan takım arkadaşlarını sürekli bulduğunu belirtti:
"İnanılmaz bir pasör. Her seferinde doğru oyunu yapıyor; potaya gidiyor, ardından tamamen boşta olan şutörlere pas çıkarıyor. Bu yüzden onunla oynamak çok kolay."
Yunan yıldızın Heat formasıyla ilk hazırlık maçının ardından konuşan Spoelstra, şu ifadeleri kullandı:
"Çok iyi pozisyonlar yaratıyor. Bunu zaten biliyorduk. Playofflarda onunla üç kez karşılaştık. Ama bu hafta antrenmanlarda bunu her gün gördüğünüzde, ne kadar muhteşem bir oyun kurucu olabildiğini daha iyi anlıyorsunuz."
Giannis'in fiziksel özellikleriyle pas becerisini birleştirmesine dikkat çeken deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boyu, saha görüşü ve şutörlere tam istedikleri noktada pas verebilmesi gerçekten etkileyici. Pat Riley bütün hafta antrenmanlardaydı. Top elindeyken oynama biçimi ve paslarıyla hepimize, 80'lerde Pat'in takımında oynayan o harika, uzun boylu oyun kurucuyu hatırlatıyor."
Magic Johnson, Los Angeles Lakers formasıyla beş NBA şampiyonluğu ve üç MVP ödülü kazanmış, 13 sezonluk kariyerinde maç başına 11,2 asist ortalaması yakalamıştı.
Bir sezondaki en yüksek asist ortalaması 6,5 olan Antetokounmpo ise 13 sezonun ardından ayrıldığı Milwaukee Bucks'ın tüm zamanlardaki asist lideri konumunda bulunuyor.
Giannis, Heat formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında 14 dakikada 9 sayı, 4 ribaund ve 7 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun yedi asistinin tamamı üç sayılık basketlerle sonuçlandı.
Antetokounmpo ve takımın diğer ilk beş oyuncuları, ilk iki çeyrekte görev yaptıktan sonra ikinci yarıda forma giymedi.
Karşılaşmayı 12 sayıyla tamamlayan Andrew Wiggins, Giannis'in pota çevresinde savunmanın dikkatini üzerine çekmesine vurgu yaptı:
"Giannis'in boyalı alanda savunmayı üzerine çekme gücü inanılmaz."
Pelle Larsson ise yıldız oyuncunun boşta kalan takım arkadaşlarını sürekli bulduğunu belirtti:
"İnanılmaz bir pasör. Her seferinde doğru oyunu yapıyor; potaya gidiyor, ardından tamamen boşta olan şutörlere pas çıkarıyor. Bu yüzden onunla oynamak çok kolay."