Washington Wizards guardı Bub Carrington, takımın geçen sezonki yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE WUSA9'dan Marshall Kramsky'ye konuşan Carrington, Wizards'ın 2026 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçtiği AJ Dybantsa'yı kadrosuna katabilmek için oyuncuların performansını bilinçli olarak sınırladığını ifade etti:
"Şimdiye kadar bize çıkıp kendimizin en iyi halini ortaya koymamız söylenmemişti."
Carrington, elleriyle tırnak işareti yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimiz 'bir bakıma' frenlendik. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi AJ Dybantsa'yı almaya çalışıyorduk. Bu bir sır değil. Ama artık kimsenin elinde kelepçe yok. Herkes zincirlerinden kurtuldu."
Wizards, geçen sezonu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle NBA'in en kötü derecesine sahip takımı olarak tamamlamıştı. Bu sonuçla draft lotaryasında ilk sırayı kazanma ihtimali yüzde 14 olan üç takımdan biri olan Washington, lotaryayı kazanarak BYU'nun büyük beklentiler yaratan forveti Dybantsa'yı seçmişti.
NBA, Mayıs 2026'da takımların draft avantajı elde etmek için bilinçli olarak maç kaybetmesini önlemeye yönelik yeni düzenlemeler getirmişti.
Lotaryaya katılan takım sayısını 14'ten 16'ya çıkaran yeni sistemde, sezonu en kötü üç dereceyle tamamlayan takımlara ikişer lotarya topu verilirken, en kötü dördüncü derece ile 10. derece arasındaki takımlar üçer top alıyor. Ayrıca takımların üst üste iki yıl draftın ilk sırasını kazanmasına izin verilmiyor.
Washington, Carrington, Alex Sarr, Tre Johnson ve Bilal Coulibaly gibi lotarya seçimlerinden oluşan genç çekirdeğine Dybantsa'yı ekleyerek 2026-27 sezonuna yeni bir anlayışla giriyor.
Geçen sezon içinde takasla kadroya katılan deneyimli yıldızlar Trae Young ve Anthony Davis'in de yeni sezona sağlıklı başlaması bekleniyor.
Carrington, takımın bu sezonki yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Sonunda önümüz açılıyor. Bize kazanmamız söyleniyor. Kendinizi frenlemeyin. Artık gerçekten olabileceğiniz en iyi oyuncu olun."
2020-21 sezonundan bu yana playofflara katılamayan Wizards, 2017'den beri de ilk turun ötesine geçemedi.
Washington, yeni sezonun ilk maçında 21 Ekim'de yenilenen kadrosuyla Milwaukee Bucks'ı Capital One Arena'da ağırlayacak.
"Şimdiye kadar bize çıkıp kendimizin en iyi halini ortaya koymamız söylenmemişti."
Carrington, elleriyle tırnak işareti yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimiz 'bir bakıma' frenlendik. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi AJ Dybantsa'yı almaya çalışıyorduk. Bu bir sır değil. Ama artık kimsenin elinde kelepçe yok. Herkes zincirlerinden kurtuldu."
Wizards, geçen sezonu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle NBA'in en kötü derecesine sahip takımı olarak tamamlamıştı. Bu sonuçla draft lotaryasında ilk sırayı kazanma ihtimali yüzde 14 olan üç takımdan biri olan Washington, lotaryayı kazanarak BYU'nun büyük beklentiler yaratan forveti Dybantsa'yı seçmişti.
NBA, Mayıs 2026'da takımların draft avantajı elde etmek için bilinçli olarak maç kaybetmesini önlemeye yönelik yeni düzenlemeler getirmişti.
Lotaryaya katılan takım sayısını 14'ten 16'ya çıkaran yeni sistemde, sezonu en kötü üç dereceyle tamamlayan takımlara ikişer lotarya topu verilirken, en kötü dördüncü derece ile 10. derece arasındaki takımlar üçer top alıyor. Ayrıca takımların üst üste iki yıl draftın ilk sırasını kazanmasına izin verilmiyor.
Washington, Carrington, Alex Sarr, Tre Johnson ve Bilal Coulibaly gibi lotarya seçimlerinden oluşan genç çekirdeğine Dybantsa'yı ekleyerek 2026-27 sezonuna yeni bir anlayışla giriyor.
Geçen sezon içinde takasla kadroya katılan deneyimli yıldızlar Trae Young ve Anthony Davis'in de yeni sezona sağlıklı başlaması bekleniyor.
Carrington, takımın bu sezonki yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Sonunda önümüz açılıyor. Bize kazanmamız söyleniyor. Kendinizi frenlemeyin. Artık gerçekten olabileceğiniz en iyi oyuncu olun."
2020-21 sezonundan bu yana playofflara katılamayan Wizards, 2017'den beri de ilk turun ötesine geçemedi.
Washington, yeni sezonun ilk maçında 21 Ekim'de yenilenen kadrosuyla Milwaukee Bucks'ı Capital One Arena'da ağırlayacak.