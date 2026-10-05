Bugün
21:45
Ukrayna
Macaristan
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Gürcistan
Bugün
21:45
İtalya
Türkiye
Bugün
21:45
Fransa
Belçika
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Letonya
Bugün
21:45
Karadağ
Ermenistan

Duren: "Ömür boyu Pistons oyuncusu olmak istiyorum"

Detroit Pistons ile beş yıllık, 200 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Jalen Duren, yaz boyunca süren anlaşmazlığın ardından kariyerini Detroit'te geçirmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Ekim 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Duren: 'Ömür boyu Pistons oyuncusu olmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, kulübüyle yaşadığı uzun sözleşme görüşmelerinin ardından geleceğini Detroit'e bağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Duren, şehre ve taraftarlara bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Vermek istediğim en net mesaj şu: Ben bir Detroit Pistons oyuncusuyum. Ömür boyu Detroit Pistons oyuncusu olmak istiyorum. Bu şehir ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum."

Duren'ın, tamamı garanti olan beş yıllık, 200 milyon dolarlık teklifi ilk etapta reddettikten sonra, gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olmasını sağlayacak bir yıllık, 9,6 milyon dolarlık teklifini kabul etmeyi değerlendirdiği bildirilmişti. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, perşembe günkü son tarihten önce beş yıllık anlaşmayı kabul etti.

Görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü belirten Duren, "Bu süreç hepimizin istediğinden çok daha uzun sürdü. Benim istediğimden uzundu, eminim kulübün istediğinden de uzundu." dedi.

Duren, büyük çıkış yakaladığı 2025-26 sezonunda NBA'in en iyi üçüncü beşine seçilmesinin ardından beş yıllık, 287 milyon dolarlık sözleşme almaya hak kazanmıştı.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken antrenman kampının başlangıcına ve medya gününe katılmayan genç pivotun, kulübe bağlılığı konusunda soru işaretleri bulunduğuna yönelik haberler çıkmıştı.

Duren, yaz boyunca kendisi hakkında yapılan yorumlara da tepki gösterdi:

"Bütün yaz boyunca adımın etrafında çok fazla konuşma, spekülasyon ve gerçeği yansıtmayan söylem vardı. Bunlar öyle bir noktaya geldi ki karakterimi ve savunduğum her şeyi bile gölgelemeye başladı."

Normal sezonda 70 maçta 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayan Duren, playofflarda ise 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalmıştı. Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Pistons, ikinci turda Cleveland Cavaliers'a elenirken Duren'ın beklentilerin altında kalan performansı da eleştirilere neden olmuştu.

Duren, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Geçen sezon kariyerimin en iyi anlarından bazılarını da en kötü anlarından bazılarını da yaşadım. Bunu kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon da Duren'ın takım için önemini vurguladı:

"JD'nin yeniden Detroit şehrinde ve Detroit Pistons bünyesinde olmasından son derece mutluyuz. Son iki sezondaki başarımızın ve yaşadığımız dönüşümün çok önemli bir parçası oldu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.