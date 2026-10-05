Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, kulübüyle yaşadığı uzun sözleşme görüşmelerinin ardından geleceğini Detroit'e bağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazar günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Duren, şehre ve taraftarlara bağlılığını şu sözlerle ifade etti:
"Vermek istediğim en net mesaj şu: Ben bir Detroit Pistons oyuncusuyum. Ömür boyu Detroit Pistons oyuncusu olmak istiyorum. Bu şehir ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum."
Duren'ın, tamamı garanti olan beş yıllık, 200 milyon dolarlık teklifi ilk etapta reddettikten sonra, gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olmasını sağlayacak bir yıllık, 9,6 milyon dolarlık teklifini kabul etmeyi değerlendirdiği bildirilmişti. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, perşembe günkü son tarihten önce beş yıllık anlaşmayı kabul etti.
Görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü belirten Duren, "Bu süreç hepimizin istediğinden çok daha uzun sürdü. Benim istediğimden uzundu, eminim kulübün istediğinden de uzundu." dedi.
Duren, büyük çıkış yakaladığı 2025-26 sezonunda NBA'in en iyi üçüncü beşine seçilmesinin ardından beş yıllık, 287 milyon dolarlık sözleşme almaya hak kazanmıştı.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken antrenman kampının başlangıcına ve medya gününe katılmayan genç pivotun, kulübe bağlılığı konusunda soru işaretleri bulunduğuna yönelik haberler çıkmıştı.
Duren, yaz boyunca kendisi hakkında yapılan yorumlara da tepki gösterdi:
"Bütün yaz boyunca adımın etrafında çok fazla konuşma, spekülasyon ve gerçeği yansıtmayan söylem vardı. Bunlar öyle bir noktaya geldi ki karakterimi ve savunduğum her şeyi bile gölgelemeye başladı."
Normal sezonda 70 maçta 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayan Duren, playofflarda ise 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalmıştı. Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Pistons, ikinci turda Cleveland Cavaliers'a elenirken Duren'ın beklentilerin altında kalan performansı da eleştirilere neden olmuştu.
Duren, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Geçen sezon kariyerimin en iyi anlarından bazılarını da en kötü anlarından bazılarını da yaşadım. Bunu kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.
Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon da Duren'ın takım için önemini vurguladı:
"JD'nin yeniden Detroit şehrinde ve Detroit Pistons bünyesinde olmasından son derece mutluyuz. Son iki sezondaki başarımızın ve yaşadığımız dönüşümün çok önemli bir parçası oldu."
"Vermek istediğim en net mesaj şu: Ben bir Detroit Pistons oyuncusuyum. Ömür boyu Detroit Pistons oyuncusu olmak istiyorum. Bu şehir ve taraftarlar için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum."
Duren'ın, tamamı garanti olan beş yıllık, 200 milyon dolarlık teklifi ilk etapta reddettikten sonra, gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olmasını sağlayacak bir yıllık, 9,6 milyon dolarlık teklifini kabul etmeyi değerlendirdiği bildirilmişti. Ancak 22 yaşındaki oyuncu, perşembe günkü son tarihten önce beş yıllık anlaşmayı kabul etti.
Görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü belirten Duren, "Bu süreç hepimizin istediğinden çok daha uzun sürdü. Benim istediğimden uzundu, eminim kulübün istediğinden de uzundu." dedi.
Duren, büyük çıkış yakaladığı 2025-26 sezonunda NBA'in en iyi üçüncü beşine seçilmesinin ardından beş yıllık, 287 milyon dolarlık sözleşme almaya hak kazanmıştı.
Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken antrenman kampının başlangıcına ve medya gününe katılmayan genç pivotun, kulübe bağlılığı konusunda soru işaretleri bulunduğuna yönelik haberler çıkmıştı.
Duren, yaz boyunca kendisi hakkında yapılan yorumlara da tepki gösterdi:
"Bütün yaz boyunca adımın etrafında çok fazla konuşma, spekülasyon ve gerçeği yansıtmayan söylem vardı. Bunlar öyle bir noktaya geldi ki karakterimi ve savunduğum her şeyi bile gölgelemeye başladı."
Normal sezonda 70 maçta 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakalayan Duren, playofflarda ise 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalmıştı. Doğu Konferansı'nı lider tamamlayan Pistons, ikinci turda Cleveland Cavaliers'a elenirken Duren'ın beklentilerin altında kalan performansı da eleştirilere neden olmuştu.
Duren, geride kalan sezonu değerlendirirken, "Geçen sezon kariyerimin en iyi anlarından bazılarını da en kötü anlarından bazılarını da yaşadım. Bunu kabul etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.
Sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasının ardından Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon da Duren'ın takım için önemini vurguladı:
"JD'nin yeniden Detroit şehrinde ve Detroit Pistons bünyesinde olmasından son derece mutluyuz. Son iki sezondaki başarımızın ve yaşadığımız dönüşümün çok önemli bir parçası oldu."